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Porodična kuća u saveznoj američkoj državi Merilend gotovo je u potpunosti uništena u požaru koji je, prema navodima istražitelja, izazvao pas kada je slučajno uključio toster.

Vatrogasci iz Abingdona intervenisali su prošlog petka oko 17.30 časova po lokalnom vremenu nakon dojave o požaru u ulici Foksglov Kort. Kada su stigli na lice mesta, plamen je već zahvatio gotovo čitavu kuću.

Vatra je stavljena pod kontrolu za dvadesetak minuta, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta. U trenutku izbijanja požara u kući nije bilo ljudi, pa niko nije povređen.

Komšije su pre dolaska vatrogasaca uspele da iz zapaljene kuće izvuku dva psa, Boa i Edi. Međutim, treći pas Dakota i dve mačke nisu preživeli.

Pas slučajno uključio toster

Istraga je pokazala da je jedan od pasa skočio na kuhinjski pult i tom prilikom slučajno aktivirao toster. Uređaj je zapalio predmete koji su se nalazili u njegovoj blizini, nakon čega se vatra brzo proširila.

Nadzorna kamera zabeležila je trenutak kada se pas kretao po radnoj površini i šapama pomerao predmete neposredno pre izbijanja požara. Državni vatrogasni inspektori zaključili su da je reč o nesrećnom slučaju.

Pas koji je slučajno izazvao požar jedan je od dva ljubimca koja su spasena i nije povređen. Preživela je i porodična bradata agama, koja je pronađena živa među zgarištem. Nakon 24 časa provedenih na intenzivnoj nezi, gmizavac se u potpunosti oporavio.

Šteta procenjena na 200.000 dolara

Požar je izazvao velika oštećenja na objektu, ali i na stvarima u kući. Prema proceni nadležnih, šteta na samoj kući iznosi oko 150.000 dolara, dok je uništeni nameštaj i druga imovina vredna dodatnih 50.000 dolara.

Slični incidenti nisu retkost. Američki Crveni krst navodi da kućni ljubimci svake godine izazovu oko 1.000 požara u SAD, najčešće slučajnim uključivanjem šporeta ili obaranjem grejalica i drugih zapaljivih predmeta.

Gotovo identičan slučaj dogodio se u junu u saveznoj državi Konektikat, kada je porodični pas pokušavajući da dohvati hranu slučajno uključio šporet, što je dovelo do požara koji je uništio kuću.

(Kurir.rs/Unilad)

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