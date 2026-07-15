SKOČIO NA PULT, A ONDA JE USLEDIO PAKAO! Pas slučajno izazvao požar koji je progutao kuću
Porodična kuća u saveznoj američkoj državi Merilend gotovo je u potpunosti uništena u požaru koji je, prema navodima istražitelja, izazvao pas kada je slučajno uključio toster.
Vatrogasci iz Abingdona intervenisali su prošlog petka oko 17.30 časova po lokalnom vremenu nakon dojave o požaru u ulici Foksglov Kort. Kada su stigli na lice mesta, plamen je već zahvatio gotovo čitavu kuću.
Vatra je stavljena pod kontrolu za dvadesetak minuta, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta. U trenutku izbijanja požara u kući nije bilo ljudi, pa niko nije povređen.
Komšije su pre dolaska vatrogasaca uspele da iz zapaljene kuće izvuku dva psa, Boa i Edi. Međutim, treći pas Dakota i dve mačke nisu preživeli.
Pas slučajno uključio toster
Istraga je pokazala da je jedan od pasa skočio na kuhinjski pult i tom prilikom slučajno aktivirao toster. Uređaj je zapalio predmete koji su se nalazili u njegovoj blizini, nakon čega se vatra brzo proširila.
Nadzorna kamera zabeležila je trenutak kada se pas kretao po radnoj površini i šapama pomerao predmete neposredno pre izbijanja požara. Državni vatrogasni inspektori zaključili su da je reč o nesrećnom slučaju.
Pas koji je slučajno izazvao požar jedan je od dva ljubimca koja su spasena i nije povređen. Preživela je i porodična bradata agama, koja je pronađena živa među zgarištem. Nakon 24 časa provedenih na intenzivnoj nezi, gmizavac se u potpunosti oporavio.
Šteta procenjena na 200.000 dolara
Požar je izazvao velika oštećenja na objektu, ali i na stvarima u kući. Prema proceni nadležnih, šteta na samoj kući iznosi oko 150.000 dolara, dok je uništeni nameštaj i druga imovina vredna dodatnih 50.000 dolara.
Slični incidenti nisu retkost. Američki Crveni krst navodi da kućni ljubimci svake godine izazovu oko 1.000 požara u SAD, najčešće slučajnim uključivanjem šporeta ili obaranjem grejalica i drugih zapaljivih predmeta.
Gotovo identičan slučaj dogodio se u junu u saveznoj državi Konektikat, kada je porodični pas pokušavajući da dohvati hranu slučajno uključio šporet, što je dovelo do požara koji je uništio kuću.
(Kurir.rs/Unilad)