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Ministarstvo odbrane Ukrajine objavilo je na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X retke snimke protivvazdušnog raketnog sistema Osa u borbenom dejstvu.

Uz objavljeni video, Ministarstvo je navelo: "Retki snimci ukrajinskog protivvazdušnog raketnog sistema Osa u akciji."

Na snimku se vidi lansiranje raketa iz mobilnog sistema protivvazdušne odbrane, dok detalji o vremenu i mestu nastanka snimka nisu saopšteni. Takođe nije navedeno protiv kojih vazdušnih ciljeva je sistem upotrebljen niti kakvi su bili rezultati dejstva.

Ukrajinske vlasti povremeno objavljuju snimke rada svojih jedinica, ali su kadrovi sistema Osa u borbenoj upotrebi relativno retki.

Šta je protivvazdušni sistem Osa?

Osa (NATO oznaka SA-8 Gecko) je sovjetski samohodni protivvazdušni raketni sistem kratkog dometa razvijen početkom sedamdesetih godina prošlog veka.

Namenjen je za obaranje aviona, helikoptera, bespilotnih letelica i krstarećih raketa koje lete na malim i srednjim visinama.

Sistem je specifičan po tome što se radar za osmatranje i navođenje, komandni sistem i lanseri sa šest raketa nalaze na jednom amfibijskom vozilu sa točkovima. Zahvaljujući tome, Osa može brzo da promeni položaj i gotovo odmah bude spremna za novo dejstvo.

1/5 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: AP, X@SESU_UA, AP Efrem Lukatsky