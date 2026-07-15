Kineska spoljna trgovina u prvoj polovini 2026. godine porasla je za 16,9 odsto na godišnjem nivou i dostigla je 25,47 biliona juana (oko 3,75 biliona američkih dolara). To je prvi put da je vrednost trgovine u ovom periodu premašila 25 biliona juana, pokazuju najnoviji Generalne uprave carina Kine.

Od ukupne vrednosti spoljne trgovine, izvoz je porastao za 13,4 odsto na godišnjem nivou - na 14,73 biliona juana, čime je nastavljen gotovo trogodišnji rast. Uvoz je porastao za 22,1 odsto, na 10,74 biliona juana. To je za 8,7 procentnih poena više od stope rasta izvoza i doprinosi uravnoteženijem razvoju trgovine.

Kina je tako zadržala poziciju najveće svetske trgovinske sile u robnoj razmeni, navodi se u podacima Generalne uprave carina.

U prvoj polovini godine, obim uvoza osnovnih sirovina, uključujući energente i rude metala, povećan je za 3,4 odsto, uvoz mašinskih i električnih proizvoda porastao je za 28, dok je uvoz poljoprivrednih proizvoda povećan za 8,6 odsto.

„Kineska spoljna trgovina zadržala je snažan zamah u prvoj polovini godine, uz visok rast i stabilno poslovanje, a ostvaren je i značajan napredak u stabilizaciji obima trgovine i unapređenju njene strukture“, izjavio je Vang Đun, zamenik direktora Generalne uprave carina, na konferenciji za medije Kancelarije za informisanje Državnog saveta.

U drugom kvartalu ove godine ukupna vrednost uvoza i izvoza dostigla je 13,61 bilion juana, što predstavlja rast od 18,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine i najvišu kvartalnu stopu rasta od trećeg kvartala 2021. Samo u junu trgovinska razmena porasla je za 24,2 odsto na godišnjem nivou, čime je nastavljen rast sedamnaesti mesec zaredom.

Trgovinska razmena sa zemljama učesnicama inicijative „Pojas i put“ porasla je za 14,8 odsto i dostigla 12,97 biliona juana u prvoj polovini godine, što čini 50,9 odsto ukupne spoljne trgovine Kine. Trgovina sa susednim zemljama povećana je za 20,6 odsto, dok je trgovina sa Latinskom Amerikom, Afrikom i Evropskom unijom porasla za 16,2, 19,6, odnosno 10,2 odsto. Trgovinska razmena sa zemljama Centralne i Istočne Evrope povećana je za 11 odsto, čime je nastavljen rast desetu godinu zaredom.