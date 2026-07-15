AKTIVIRANA PVO OKO IRANSKE NUKLEARKE, TRAMP PRETI NAPADOM NA MOSTOVE! Predsednik Amerike dao Teheranu rok od nedelju dana: Uništićemo sve njihove elektrane!
Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će naredne nedelje napasti mostove i elektrane u Iranu ako se Teheran ne vrati na pregovore.
Šef Bele kuće je to izjavio u sinoćnjem intervjuu za Foks njuz, dok je četvrtu noć zaredom trajao obnovljeni sukob dve zemlje vazdušnim udarima s obe strane.
Tramp je prethodno javno povukao pretnju o uvođenju taksi od 20 odsto na teretni saobraćaj kroz Ormuski moreuz, ali je ostao pri odluci o ponovnoj blokadi iranskih luka koja je zvanično stupila na snagu.
- Naredne nedelje će im biti zaista loše. Uništićemo sve njihove elektrane. Uništićemo sve njihove mostove osim ako ne dođu za sto i ne pregovaraju - kazao je on, ponavljajući ranije izgovorene pretnje koje su već osudili zvaničnici UN.
Nakon što je Tramp u aprilu zapretio da će bombardovati civilnu infrastrukturu u Iranu, uključujući mostove i elektrane, šef UN za ljudska prava Folker Tirk je rekao da "prema međunarodnom pravu, namerni napadi na civile i civilnu infrastrukturu predstavljaju ratni zločin".
"Sačuvaću energetske mete za kraj"
BBC podseća da Ženevska konvencija iz 1949. o humanitarnom postupcima u ratu zabranjuje napade na mesta koja se smatraju od životne važnosti za civile.
- Sačuvaću energetske mete za kraj, ali na kraju ćemo ih pogoditi - rekao je Tramp u emisiji "Specijalni izveštaj sa Bretom Bajerom“.
On je otkrio da su američki pregovarači u utorak uveče preneli iranskim kolegama da "bolje da postignu dogovor ili im neće ništa ostati".
Obnovljeni vazdušni udari SAD i Irana izazvali su nagli rast cena nafte, jer je tankerski saobraćaj kroz moreuz praktično zaustavljen.
Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, saopštila je noćas da su njene snage "započele dodatnu rundu udara na Iran kako bi nastavile da uništavaju iranske kapacitete koji se koriste za napad na komercijalne brodove" na ključnom plovnom putu.
Iranska agencija Mehr je objavila da je aktivirana protivvazdušna odbrana (PVO) oko nuklearne elektrane Bušer na jugu Irana, čije je područje i ranije bilo meta napada.
Američki admiral Bred Kuper, komandant CENTCOM, saopštio je da je Iran "namerno ciljao civile" u regionu napadom na sedam komercijalnih brodova, što je rezultiralo u "skoro desetak poginulih, nestalih ili povređenih civilnih članova posade".
Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) saopštili su u ponedeljak uveče da su iranske krstareće rakete pogodile dva tankera u vlasništvu te zemlje, ubivši jednog indijskog člana posade i ranivši osam drugih, od kojih četiri teško.
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) kasnije je potvrdio udare putem saopštenja na Telegramu, gde je navedeno da su ta dva tankera ignorisala upozorenja, isključila navigacione sisteme i pokušala da prođu rutom na kojoj su postavljene pomorske mine.
Novi američki napad trajao sedam sati
CENTCOM je rano jutros saopštio da je završio najnoviji talas vazdušnih udara na Iran koji je trajao sedam sati i da je pogođeno "desetine vojnih ciljeva u blizini Ormuskog moreuza i iranskih priobalnih područja".
Navodi se da su američke snage lansirale "preciznu municiju (rakete) na mesta sa kojih se lansiraju rakete i dronovi, pomorskih kapaciteta i obalskih odbrambenih sistema".