Slušaj vest

Bivši predsednik Irana Mahmud Ahmadinedžad odbacio je danas kao "potpuno neistinite" navode Njujork tajmsa da je izraelska obaveštajna služba Mosad pokušala da ga vrbuje za saradnju i da se nalazi u kućnom pritvoru.

Ahmadinedžadov kabinet optužio je američki list za objavljivanje izmišljenih izveštaja s ciljem obmanjivanja javnosti i podsticanja unutrašnjih podela u Iranu, prenosi Anadolija.

U saopštenju se demantuje i tvrdnja da se bivši predsednik nalazi u kućnom pritvoru, uz ocenu da je reč o izmišljenoj informaciji kojom se pokušavaju potkrepiti, kako je navedeno, "apsurdni" navodi Njujork tajmsa.

"Kategorički odbacujemo sve potpuno neistinite optužbe koje plasira Njujork tajms", navodi se u saopštenju.

Mahmud Ahmadinedžad, bivši predsednik Irana Foto: Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Njujork tajms je u ponedeljak objavio da je Mosad poslednjih godina pokušavao da ubedi Ahmadinedžada da sarađuje s Izraelom i da ga je smatrao potencijalnim kandidatom za vođenje Irana, kao i da se bivši predsednik nalazi u kućnom pritvoru.

Početkom marta 2026. godine, brojni domaći i svetski mediji preneli su hitnu vest da je bivši iranski predsednik poginuo u vazdušnim napadima SAD i Izraela na Teheran 28. februara.

Izveštaji su tvrdili da je pogođena njegova rezidencija u kvartu Narmak i da je stradao zajedno sa telohraniteljima.

Međutim, samo nekoliko dana kasnije opozicioni i nezavisni izvori potvrdili su da je Ahmadinedžad preživeo taj napad i da je prebačen na sigurnu lokaciju.

(Kurir.rs/FoNet)

Ne propustitePlanetaREVOLUCIONARNA GARDA UHVATILA AHMADINEDŽADA! Izvori Njujork tajmsa iz Irana tvrde da je u kućnom pritvoru zbog tajnih isplata koje je primao iz Izraela (FOTO)
Mahmud Ahmadinedžad
PlanetaAKTIVIRANA PVO OKO IRANSKE NUKLEARKE, TRAMP PRETI NAPADOM NA MOSTOVE! Predsednik Amerike dao Teheranu rok od nedelju dana: Uništićemo sve njihove elektrane!
x EPA Graeme Sloan Pool copy.jpg
PlanetaCENA NAFTE DIVLJA NAKON IRANSKE ODMAZDE U ORMUSKOM MOREUZU, IMA MRTVIH! Napadnuta 2 tankera UAE, kreće nova američka blokada, Tramp uvodi taksu od 20% (VIDEO)
Iran Američke snage napad na iranske vojne mete.jpg
PlanetaAMERIKA UPOTREBILA NOVO ORUŽJE PROTIV IRANA! Izveden još jedan talas udara, prvi put raspoređeni pomorski dronovi kamikaze, u toku ODMAZDA Revolucionarne garde
dron bespilotna letelica američka mornarica