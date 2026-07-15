AHMADINEDŽAD KAŽE DA NIJE U KUĆNOM PRITVORU, DEMANTUJE NJUJORK TAJMS! Bivši predsednik Irana "potpuno neistinitim" nazvao tvrdnje o radu za izraelski Mosad
Bivši predsednik Irana Mahmud Ahmadinedžad odbacio je danas kao "potpuno neistinite" navode Njujork tajmsa da je izraelska obaveštajna služba Mosad pokušala da ga vrbuje za saradnju i da se nalazi u kućnom pritvoru.
Ahmadinedžadov kabinet optužio je američki list za objavljivanje izmišljenih izveštaja s ciljem obmanjivanja javnosti i podsticanja unutrašnjih podela u Iranu, prenosi Anadolija.
U saopštenju se demantuje i tvrdnja da se bivši predsednik nalazi u kućnom pritvoru, uz ocenu da je reč o izmišljenoj informaciji kojom se pokušavaju potkrepiti, kako je navedeno, "apsurdni" navodi Njujork tajmsa.
"Kategorički odbacujemo sve potpuno neistinite optužbe koje plasira Njujork tajms", navodi se u saopštenju.
Njujork tajms je u ponedeljak objavio da je Mosad poslednjih godina pokušavao da ubedi Ahmadinedžada da sarađuje s Izraelom i da ga je smatrao potencijalnim kandidatom za vođenje Irana, kao i da se bivši predsednik nalazi u kućnom pritvoru.
Početkom marta 2026. godine, brojni domaći i svetski mediji preneli su hitnu vest da je bivši iranski predsednik poginuo u vazdušnim napadima SAD i Izraela na Teheran 28. februara.
Izveštaji su tvrdili da je pogođena njegova rezidencija u kvartu Narmak i da je stradao zajedno sa telohraniteljima.
Međutim, samo nekoliko dana kasnije opozicioni i nezavisni izvori potvrdili su da je Ahmadinedžad preživeo taj napad i da je prebačen na sigurnu lokaciju.
(Kurir.rs/FoNet)