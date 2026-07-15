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Bivši predsednik Irana Mahmud Ahmadinedžad odbacio je danas kao "potpuno neistinite" navode Njujork tajmsa da je izraelska obaveštajna služba Mosad pokušala da ga vrbuje za saradnju i da se nalazi u kućnom pritvoru.

Ahmadinedžadov kabinet optužio je američki list za objavljivanje izmišljenih izveštaja s ciljem obmanjivanja javnosti i podsticanja unutrašnjih podela u Iranu, prenosi Anadolija.

U saopštenju se demantuje i tvrdnja da se bivši predsednik nalazi u kućnom pritvoru, uz ocenu da je reč o izmišljenoj informaciji kojom se pokušavaju potkrepiti, kako je navedeno, "apsurdni" navodi Njujork tajmsa.

"Kategorički odbacujemo sve potpuno neistinite optužbe koje plasira Njujork tajms", navodi se u saopštenju.

1/9 Vidi galeriju Mahmud Ahmadinedžad, bivši predsednik Irana Foto: Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Njujork tajms je u ponedeljak objavio da je Mosad poslednjih godina pokušavao da ubedi Ahmadinedžada da sarađuje s Izraelom i da ga je smatrao potencijalnim kandidatom za vođenje Irana, kao i da se bivši predsednik nalazi u kućnom pritvoru.

Početkom marta 2026. godine, brojni domaći i svetski mediji preneli su hitnu vest da je bivši iranski predsednik poginuo u vazdušnim napadima SAD i Izraela na Teheran 28. februara.

Izveštaji su tvrdili da je pogođena njegova rezidencija u kvartu Narmak i da je stradao zajedno sa telohraniteljima.

Međutim, samo nekoliko dana kasnije opozicioni i nezavisni izvori potvrdili su da je Ahmadinedžad preživeo taj napad i da je prebačen na sigurnu lokaciju.