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Poljski borbeni avioni presreli su juče ruski izviđački avion Iljušin-20 (Il=-20) koji je leteo iznad međunarodnih voda u Baltičkom moru.

Ukrajinski sajt Junajted24medija navodi da ovaj incident predstavlja deseto zabeleženo presretanje ruskog vojnog aviona u regionu od početka godine.

Operativna komanda oružanih snaga Poljske i ministar nacionalne odbrane Vladislav Kosinijak-Kamiš saopštili su da operacija nije uključivala kršenje vazdušnog prostora te zemlje članice NATO.

- Još jedna ruska provokacija iznad Baltičkog mora. Još jedna efikasna reakcija poljskih oružanih snaga - naveo je Kosinijak-Kamiš u objavi na društvenoj mreži X.

On je poručio da je ruski izviđački let imao za cilj da prikupi informacije o poljskim odbrambenim sistemima i "testira spremnost NATO".

Poljski borbeni avioni Foto: Shutterstock

Piloti poljskih borbenih aviona uspostavili su direktan kontakt sa ruskom letelicom, nakon čega je posada Il-20 promenila kurs i vratila se u vazdušni prostor Rusije.

- Podsećam vas: Rusija je agresor! Stoga su snažne poljske oružane snage i podrška Ukrajini, koja svakodnevno slabi potencijal (Rusije), u našem interesu, ali zasnovane na reciprocitetu i partnerstvu - dodao je Kosinijak-Kamiš.

Ruski izviđački avion Iljušin-20 (Il=-20) Foto: Profimedia

On je naglasio strateški značaj odbrambene saradnje za vreme opšte ruske invazije na Ukrajinu.

1/4 Vidi galeriju Ruski dronovi u Poljskoj Foto: STR/AP, WOJTEK JARGILO/PAP

Iako su međunarodni letovi iznad Baltika uobičajeni, vojni analitičari primećuju da ruski izviđački avioni često tu operišu sa ugašenim transponderima i bez dostavljanja planova leta.

Poslednji prijavljeni susret između poljskih lovaca i ruskog izviđačkog aviona u tom području dogodio se u maju.