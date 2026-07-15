BORBENI AVIONI NATO ZEMLJE PRESRELI ILJUŠIN-20 IZNAD BALTIKA! Poljski ministar odbrane objavio šta je bio cilj Rusije: Agresor testira spremnost Alijanse (FOTO)
Poljski borbeni avioni presreli su juče ruski izviđački avion Iljušin-20 (Il=-20) koji je leteo iznad međunarodnih voda u Baltičkom moru.
Ukrajinski sajt Junajted24medija navodi da ovaj incident predstavlja deseto zabeleženo presretanje ruskog vojnog aviona u regionu od početka godine.
Operativna komanda oružanih snaga Poljske i ministar nacionalne odbrane Vladislav Kosinijak-Kamiš saopštili su da operacija nije uključivala kršenje vazdušnog prostora te zemlje članice NATO.
- Još jedna ruska provokacija iznad Baltičkog mora. Još jedna efikasna reakcija poljskih oružanih snaga - naveo je Kosinijak-Kamiš u objavi na društvenoj mreži X.
On je poručio da je ruski izviđački let imao za cilj da prikupi informacije o poljskim odbrambenim sistemima i "testira spremnost NATO".
Piloti poljskih borbenih aviona uspostavili su direktan kontakt sa ruskom letelicom, nakon čega je posada Il-20 promenila kurs i vratila se u vazdušni prostor Rusije.
- Podsećam vas: Rusija je agresor! Stoga su snažne poljske oružane snage i podrška Ukrajini, koja svakodnevno slabi potencijal (Rusije), u našem interesu, ali zasnovane na reciprocitetu i partnerstvu - dodao je Kosinijak-Kamiš.
On je naglasio strateški značaj odbrambene saradnje za vreme opšte ruske invazije na Ukrajinu.
Iako su međunarodni letovi iznad Baltika uobičajeni, vojni analitičari primećuju da ruski izviđački avioni često tu operišu sa ugašenim transponderima i bez dostavljanja planova leta.
Poslednji prijavljeni susret između poljskih lovaca i ruskog izviđačkog aviona u tom području dogodio se u maju.
(Kurir.rs/United24Media/Preveo i priredio: N. V.)