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Ukrajinske Snage bespilotnih sistema (USF) izvršile su sinoć napad na rusku "flotu u senci" u blizini Krima, pogodivši 20 plovila. O napadu, koji se dogodio u noći između 14. i 15. jula, izvestio je komandant USF Robert "Mađar" Brovdi.

Prema objavljenim detaljima, među 20 pogođenih plovila je 17 tankera za naftu, dva tankera za gas i jedan tegljač. Ovo je nastavak ukrajinske kampanje protiv plovila koje Rusija koristi za zaobilaženje sankcija, transport nafte i snabdevanje okupiranih teritorija.

Ukrajinske snage tvrde da su u proteklih devet dana pogodile ukupno 116 plovila u Azovskom moru i oko Krima. Samo prethodne noći, u noći između 13. i 14. jula, oštećeno je 11 plovila: pet tankera, pet teretnih brodova i jedan tegljač.

U prethodnim napadima, ukrajinski dronovi su već ciljali desetine tankera, tegljača, teretnih brodova i drugih plovila povezanih sa ruskom logistikom. Ukrajina vidi rusku "flotu u senci" kao važan deo ratne infrastrukture.

Ovi brodovi se koriste za transport ruske nafte i goriva, ali i za snabdevanje Krima i ruskih snaga na jugu Ukrajine.

Pritisak na rusku logistiku

Napadi na brodove u Azovskom moru prate širu ukrajinsku strategiju napada na rusku logistiku, rafinerije, skladišta goriva, lučku infrastrukturu i saobraćajne rute do okupiranih teritorija.

U poslednjih nekoliko meseci Ukrajina sve više koristi morske i vazdušne dronove za napade duboko u rusku pozadinu. Cilj je oslabiti snabdevanje Rusije gorivom, otežati izvoz energenata i povećati troškove održavanja Krima.

Azovsko more i područje oko Krima su posebno važni jer se tamo preklapaju ruski vojni, energetski i logistički pravci. Zbog toga su tankeri, tegljači i teretni brodovi postali sve češće mete ukrajinskih napada.

(Kurir.rs/Ukrajinska Pravda/Indeks)

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