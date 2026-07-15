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Amerikanac Metju Levinski (42) provešće ostatak života iza rešetaka nakon što ga je porota u utorak proglasila krivim za svirepo ubistvo bivše devojke.

S obzirom na stroge zakone države Mičigen, osuđeni ubica nema pravo na uslovni otpust, što znači da će u zatvoru ostati do kraja života.

Ovaj brutalni zločin dogodio se još u decembru 2020. godine. Sukob je počeo kada je Kortni Vinters (52) došla kod svog bivšeg partnera i saopštila mu da je abortirala.

Prema sudskim dokumentima, verbalni sukob je brzo eskalirao u fizičko nasilje - Levinski je zgrabio Kortni za vrat i davio je oko pet minuta, nakon čega je izdahnula.

Foto: Društvene Mreže

Jezivo otkriće u podrumu zgrade

Nakon ubistva, Levinski je telo najpre sakrio u kadu, a potom ga preneo u podrum stambene zgrade u Klinton Taunšipu, gde je ležalo čak sedam meseci.

Kako se navodi u optužnici tužilaštva okruga Makomb, on je tokom tog perioda "redovno uklanjao delove posmrtnih ostataka kako bi ih se otarasio".

Sve je počelo da se raspetljava u julu 2021. godine, kada je Levinski doživeo potpuni nervni slom.

Policija ga je pronašla na ulici u polusvesnom stanju, samo u donjem vešu, dok je nepovezano mrmljao, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu "Henri Ford".

Zabrinuta za njega, njegova sestra Debra Federiko otišla je u stan da proveri šta se dešava. Tamo je zatekla jeziv prizor: delove ljudskog tela, noževe, rukavice i izbeljivač, nakon čega je odmah alarmirala policiju.

Pokušaj povlačenja priznanja i konačna presuda

Levinski je još u bolničkom krevetu policajcima priznao zločin. Međutim, tokom sudskog postupka pokušao je da obori sopstveno priznanje, pozivajući se na proceduralnu grešku i tvrdeći da mu pre ispitivanja nisu predočena njegova zakonska prava.

Nakon višegodišnje pravne borbe, Vrhovni sud Mičigena ipak je odlučio da se ovo priznanje prihvati kao validan dokaz.

Posle jednonedeljnog suđenja, porota je donela jednoglasnu odluku. Metju Levinski je proglašen krivim po svim tačkama optužnice: za ubistvo prvog stepena, sakaćenje i oskrnavljenje tela, kao i za prikrivanje smrti.