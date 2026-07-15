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Neobična scena sa jedne sahrane privukla je pažnju javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak plesačice koja polugola pleše oko šipke dok se u ispred nje nalaze dva bela kovčega!

Iako prizor, snimljen u glavnom gradu Holandije - Amsterdamu, na prvi pogled deluje nesvakidašnje, organizatori su objasnili da je nastup imao posebno značenje za porodicu preminulih.

Na snimku se vidi kako plesačica, u crnom vešu i crnim dubokim čizmama, pleše uz pesmu grupe Queen "The Show Must Go On". Nastup je izveden tokom opraštanja od bračnog para koji je zajedno vodio jedan noćni klub u amsterdamskoj četvrti crvenih fenjera.

Pogrebnik Iede Horn otkrio je da je vlasnik kluba preminuo još 1993. godine, pre više od 30 godina. Ipak, njegova supruga, koja je nedavno preminula, želela je da njen pepeo bude položen zajedno sa ostacima svog pokojnog supruga, zbog čega su njegovi posmrtni ostaci ekshumirani.

Ko je tražio nastup?

Kako je objasnio Horn, neobičan zahtev da na sahrani bude i striptizeta stigao je od dece pokojnog para, koja su želela da na neki način prikažu život i rad svojih roditelja.

"Kada sam ih upitao da li bi trebalo nekako da predstavimo životni rad njihovih roditelja na sahrani, oklevali su. Ali nekoliko dana kasnije su me pozvali - odlučili su da angažuju plesačicu", rekao je pogrebnik.

On je naglasio da nastup nije imao za cilj da šokira goste, već da bude svojevrsni omaž životu dvoje ljudi.

"Namena plesačice nije bila da šokira, već da oda počast", rekao je Horn.

Dodao je da je mislio da je tokom svog rada već video sve - dok nije dobio ovaj neobičan zahtev.

Prema njegovim rečima, nastup plesačice bio je "intiman i dostojanstven", a bio je namenjen samo dvema osobama koje su se oprostile od života.