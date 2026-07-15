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Američke trupe bi trebalo da se potpuno povuku iz Iraka do 30. septembra, izjavio je premijer te zemlje, Ali al-Zaidi, na sastanku sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Vašingtonu.

"Pa, mislimo da nam vojska tamo više nije potrebna", rekao je Tramp u Beloj kući.

Prethodno je oko 2.500 američkih vojnika bilo raspoređeno u Iraku, sprovodeći operacije protiv Islamske države, ali se taj broj smanjio poslednjih meseci. Al-Zaidijeva vlada je planirano povlačenje SAD povezala sa razoružavanjem moćnih milicija koje podržava Iran.

"Američke snage će otići 30. septembra, a američke kompanije će ući", rekao je Zaidi. "Nakon 30. septembra nećemo dozvoliti nijednom subjektu da nosi oružje van državne kontrole".

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Tramp kaže da će SAD sklopiti "mnogo poslova" sa Irakom

Glavni fokus al-Zaidijeve posete Vašingtonu je obezbeđivanje velikih američkih investicija u naftni, gasni i energetski sektor njegove zemlje.

Tokom sastanka u Ovalnom kabinetu, al-Zaidi je najavio predstojeće proglašenje "ekonomskog partnerstva" između dve zemlje.

Tramp je rekao da Irak ima ogroman potencijal zbog svoje nafte.

"Sklapaćemo mnogo poslova", rekao je Tramp. "Otvorićemo mnogo radnih mesta za obe zemlje i izvlačićemo mnogo nafte", dodao je on, bez iznošenja detalja.