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Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan ocenio je, povodom deset godina od neuspelog puča u Turskoj, da je 15. jul 2016. bio jedan od najtežih napada na demokratski poredak zemlje, istakavši da je otpor građana "odbranio nacionalnu volju".

Erdogan je u saopštenju poručio da će Ankara nastaviti borbu protiv terorizma i rad na jačanju bezbednosti i međunarodnog uticaja Turske.

Saopštenje turskog predsednika prenosimo u celosti:

"Jedan od najsurovijih pokušaja državnog udara u političkoj istoriji Turske dogodio se pre tačno deset godina, 15. jula 2016. godine. Cilj pokušaja državnog udara, koji je izvršila teroristička mreža koja se potajno infiltrirala u institucije naše države, bio je da Tursku uvede u dugogodišnji period haosa i da budućnost naše nacije stavi pod svoju kontrolu.

Naš plemeniti narod, koji je stao u odbranu svoje nezavisnosti i budućnosti, herojskim otporom je celom svetu pokazao da se nacionalna volja na ovim prostorima ne može zarobiti. Razboritost, hrabrost i mudrost koje je turski narod pokazao u noći 15. jula nesumnjivo predstavljaju primer bez presedana u istoriji svetske demokratije.

Ovaj izdajnički pokušaj koji je izvela Fetulahci teroristička organizacija (FETO) nije bio samo uobičajeni pokušaj državnog udara, već sveobuhvatni pokušaj okupacije koji je predstavljao ozbiljnu pretnju nezavisnosti naše zemlje. Prve mete pučista bili su Predsednički kompleks Republike Turske i Velika narodna skupština Republike Turske, simboli nacionalne volje i državne nezavisnosti.

U svom obraćanju u noći 15. jula naglasio sam da nikada nisam priznavao nikakvu silu veću od snage naroda. Dok sam izgovarao te reči, bio sam uveren da će turski narod stati u odbranu svoje sopstvene volje.

Zaista, iste noći naš narod je, ispunjen dubokom verom i samopouzdanjem, masovno izašao na ulice i odbio da se pokori terorističkoj organizaciji. Spreman da položi i sopstveni život kako bi zaštitio nezavisnost svoje domovine, demokratska dostignuća i slobodnu volju, naš narod je odbio napad pučista i ispisao ep o nacionalnoj volji koji će se s ponosom prenositi sa generacije na generaciju.

Inspirisani hrabrim stavom našeg naroda, i mi smo bez odlaganja preduzeli korake kako bismo što pre otklonili negativne posledice ovog izdajničkog pokušaja. Hitno smo sproveli strukturne reforme koje su onemogućile da bilo kakve strukture, koristeći vanpolitičke mehanizme u državnim institucijama, ugroze demokratsko funkcionisanje države.

Potom smo, u skladu sa strategijom eliminisanja drugih terorističkih organizacija protiv kojih se borimo, ostvarili značajne uspehe u operacijama koje smo sprovodili kako u zemlji, tako i van njenih granica.

1/5 Vidi galeriju Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan Foto: EPA Necati Savas, AP Achmad Ibrahim, EPA Turkish Presidential Press Off

Na kraju smo pokrenuli proces „Turska bez terorizma“, koji predstavlja novo poglavlje u našoj priči o jedinstvu i zajedništvu. Ovaj proces, koji predstavlja jedan od ključnih stubova naše vizije „Vek Turske“, hvala Bogu, sigurnim koracima napreduje ka svom cilju, zahvaljujući sveobuhvatnom i inkluzivnom pristupu, naporima nadležnih bezbednosnih institucija i podršci političkih aktera.

Uveren sam da će uspeh procesa „Turska bez terorizma“ doprineti miru i stabilnosti ne samo naše zemlje već i čitavog regiona.

Kao rezultat naše borbe protiv onih koji su pokušali ovaj državni udar, usmeren i protiv ekonomskog prosperiteta i razvoja naše zemlje, preduzeli smo snažne korake ka prosperitetnijoj budućnosti kroz projekte u oblastima energetike, saobraćaja, zdravstva, poljoprivrede, tehnologije i odbrambene industrije.

Nacionalnom tehnološkom inicijativom, koju smo pokrenuli tokom proteklih deset godina, ostvarili smo snažan napredak u odbrambenoj, vazduhoplovnoj i svemirskoj industriji. Razvili smo električne i pametne transportne sisteme, a snažnim ulaganjima u zdravstvo i poljoprivredu nastojali smo da budemo dostojni požrtvovanosti našeg naroda.

1/5 Vidi galeriju Pokušaj puča u Turskoj 2016. Foto: Emanuele Satolli / Zuma Press / Profimedia, Depo photos / Zuma Press / Profimedia, GURCAN OZTURK / AFP / Profimedia

U tom periodu razvili smo i proizvode koji su stekli svetsko priznanje. Među njima se posebno izdvajaju naš električni automobil TOGG, naš nacionalni borbeni avion KAAN, naše nacionalne korvete i bespilotne letelice.

S druge strane, tokom proteklih deset godina Turska se, zahvaljujući svom preduzimljivom pristupu spoljnoj politici, istakla kao uticajan akter u rešavanju regionalnih i globalnih kriza i sukoba.

U svim kriznim područjima bili smo na strani potlačenih i onih koji su u pravu, a ne na strani sile, i nismo izbegavali da preuzmemo odgovornost u cilju uspostavljanja mira i stabilnosti.

Gde god je postojala nepravda ili ugnjetavanje, bili smo glas međunarodnog prava, pravde i savesti.

Ako se danas Turska opisuje kao zemlja čiji se doprinos traži, čijoj se reči veruje i čije se mišljenje uvažava u regionalnim i globalnim pitanjima, onda iza tog uspeha stoji volja našeg plemenitog naroda, koji je u noći 15. jula bio spreman da položi život za svoju nezavisnost i budućnost.

Borba protiv terorizma, koja zahteva međunarodnu saradnju, i dalje ostaje jedan od glavnih prioriteta naše spoljne politike.

1/4 Vidi galeriju Pokušaj puča u Turskoj 2016. Foto: EPA/TOLGA BOZOGLU, EPA/ERDEM SAHIN

Poznato je da se proces raspadanja organizacione strukture FETO-a u inostranstvu ubrzao tokom poslednje dve godine. Ipak, svesni smo da pojedine države i dalje, makar i prikriveno, pružaju podršku ovoj organizaciji i pružaju utočište njenim pripadnicima.

Želim ovom prilikom da posebno naglasim da je neophodno ostati oprezan prema FETO-u, organizaciji koja, u nastojanju da ostvari svoje ciljeve, smatra dozvoljenim sva sredstva, ume da se prilagodi svakoj ulozi i ne okleva da zloupotrebi pojmove kao što su demokratija, sloboda i ljudska prava.

Kao narod koji je u noći 15. jula izgubio 253 svoja građanina, koje su pučisti ubili kao mučenike, naše osnovno očekivanje od međunarodne zajednice jeste da podrži pravednu borbu Turske.

Globalni mir, bezbednost i blagostanje mogu se obezbediti jedino odlučnom, beskompromisnom borbom protiv svih terorističkih organizacija, bez ikakve diskriminacije, i iskrenom međunarodnom saradnjom".