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Kremlj je danas odbacio optužbe Litvanije da Moskva planira napade na infrastrukturu te zemlje, ocenivši ih kao izgovor za militarizaciju usmerenu protiv Rusije.

Litvanija poseduje obaveštajne podatke da Rusija planira napade na infrastrukturu, a bezbednost oko energetskih i saobraćajnih objekata biće pojačana iz predostrožnosti, izjavio je danas predsednik Litvanije Gitanas Nauseda u jednom intervjuu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da je to nova priča za zastrašivanje i ispiranje mozga stanovništvu, kao i pripremanje za dalju militarizaciju.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

"Da bi to postigli, potrebno im je da drugu zemlju, u ovom slučaju našu, predstave kao neprijatelja i iskoriste taj izgovor za nastavak izgradnje vojne infrastrukture NATO u svim njenim oblicima širom baltičkih država", dodao je, prenosi Rojters.