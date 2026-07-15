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U Kongu je do sada potvrđeno 2.011 slučajeva ebole.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Konga koji su objavljeni tokom noći, do sada su umrle 754 osobe. Tamošnje vlasti opisuju da je ovo najbrže rastuća epidemija do sada.

Ukupno 753 osobe i dalje se nalaze u izolaciji ili na bolničkom lečenju, dok se 366 osoba do sada oporavilo.

Praćenje kontakata i dalje predstavlja veliki izazov, jer je do sada obuhvaćeno svega 67 odsto osoba koje su bile izložene virusu.

Zdravstveni radnici stupili u štrajk

Zdravstveni radnici u Opštoj bolnici u gradu Buniji stupili su u štrajk danas, što je najnovija grupa zaposlenih koja je napustila radna mesta usred epidemije zbog problema sa isplatama.

Zdravstveni radnici i drugi zaposleni na prvoj liniji borbe protiv ebole blokirali su ulaz u bolnicu, navodeći da nisu dobili nikakvu naknadu iako rade u izuzetno teškim uslovima.

Ova zemlja bori se sa epidemijom ebole izazvanom retkim virusom Bundibugjo iz grupe ebolavirusa od 15. maja.

Dva meseca nakon pojave prvih slučajeva, epidemija se i dalje širi brže nego što zdravstvene službe uspevaju da je prate, uprkos širenju odgovora na krizu.

Najmanje 80 odsto novih slučajeva nastaje iz još uvek neutvrđenih lanaca prenosa, saopštila je juče Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

1/11 Vidi galeriju Kongo ebola Foto: Moses Sawasawa/AP, Dirole Lotsima Dieudonne/AP

Nije identifikovan nulti pacijent

Jedan od ključnih problema je to što zdravstvene vlasti još nisu identifikovale nultog pacijenta, dok su raseljavanje stanovništva zbog oružanih sukoba, kao i kretanja povezana sa rudarstvom, otežali praćenje hiljada ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženima.

Mnogi od novoprijavljenih smrtnih slučajeva su ljudi koji su preminuli u svojim zajednicama, a da nikada nisu stigli do zdravstvene ustanove niti dobili medicinsku pomoć, rekao je Čikve Ihekvazu, direktor za vanredne zdravstvene situacije SZO, nakon povratka iz Bunije u provinciji Ituri, najteže pogođenoj oblasti u ovoj epidemiji.

Zdravstveni radnici stupaju u štrajk i u drugim delovima Iturija. Neki od njih rekli su za Asošiejted pres da nisu primili nijednu uplatu od kada su počeli da rade na početku epidemije.

Napore u suzbijanju epidemije dodatno otežava nedostatak odobrenih vakcina ili terapija za Bundibugjo virus, za razliku od češćeg Zairskog virusa, protiv kojeg postoji vakcina i koji je bio uzrok većine od prethodnih 16 epidemija ebole u Kongu.

U Ituriju je nedavno počelo uključivanje pacijenata u dugo očekivanu studiju dva potencijalna leka za lečenje ebole.