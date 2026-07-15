Slušaj vest

Istraga ukrajinskih vlasti dovodi do sumnje da su osobe osumnjičene za ubistvo Anastasije Berezovske organizatori terorističkog napada u Monaku, u kojem je krajem juna teško povređen ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev, piše Ukrajinska pravda, pozivajući se na izvore bliske istrazi.

Sumnja na umešanost bivših i sadašnjih bezbednjaka

Prema izvoru, operaciju protiv Jermolajeva navodno su sproveli Vitalij Žikovič, bivši službenik Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), i Vladislav Reut, sadašnji službenik Ukrajinske vojnoobaveštajne službe (GUR).

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Njih dvojica su ranije bili osumnjičeni za ubistvo Berezovske,žene koju Interpol traži zbog sumnje da je postavila eksplozivnu napravu u Monaku.

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Priznanje osumnjičenih i finansijski motiv

Izvori navode da su oba osumnjičena počela da sarađuju sa istražiteljima i daju izjave o ključnim događajima. Njihove izjave, prema izvorima, podudaraju se u važnim delovima, što istražiteljima omogućava da rekonstruišu redosled događaja.

Prema rečima osumnjičenih, Berezovska je nekoliko godina živela u Nemačkoj sa sinom kao izbeglica. Kao mogući motiv za učešće u operaciji navodi se novac - navodno je očekivala da će zaraditi novac za kupovinu kuće u Ukrajini.

Žikovič i Rojt tvrde da su joj platili putne troškove, smeštaj, iznajmljivanje automobila i druge troškove. Istražitelji takođe proveravaju navode da je Berezovska učestvovala u drugim operacijama pre pokušaja napada na Jermolajeva, uključujući i one vezane za ukrajinskog blogera Anatolija Šarija.

Foto: Interpol

Izrada eksplozivne naprave u dečijoj igrački

Jedan od ključnih delova istrage tiče se konstrukcije eksplozivne naprave. Prema izvorima iz ukrajinskog pravosuđa, Reut je priznao da je napravio elektronsko kolo za aktiviranje detonacije.

Ovaj deo je navodno bio sakriven u dečjoj igrački - automobilu - i preko Nemačke je predat osobi koja je trebalo da izvrši napad i sastavi napravu.

Žikovič, međutim, tvrdi da Berezovskajska nije mogla sama da napravi takvu konstrukciju, jer je to zahtevalo posebno tehničko znanje i obuku.

1/11 Vidi galeriju Monako Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/X, VALERY HACHE / AFP / Profimedia, SEBASTIEN NOGIER/EPA

Od planirane otmice do likvidacije svedoka

Prema rečima osumnjičenih, početni plan operacije navodno nije bio ubistvo, već otmica Jermolajeva, ali je zadatak kasnije promenjen. Istražitelji takođe ispituju mogućnost da su, nakon što su francuske policijske vlasti identifikovale Berezovsku, osumnjičeni odlučili da je eliminišu kako bi je sprečili da otkrije druge učesnike u operaciji.

Jednog od osumnjičenih, oficira GUR-a Vladislava Reuta, izvori opisuju kao visokokvalifikovanog stručnjaka za mine i eksplozive.

Ukrajinsko državno tužilaštvo potvrdilo je ukrajinskoj pravosuđu da su dvojica muškaraca trenutno zvanično osumnjičeni samo za ubistvo Berezovske, dok se njihova moguća veza sa napadom u Monaku još uvek istražuje.

Hronologija događaja: Eksplozija u Monaku i hapšenje u Kijevu

Podsećanja radi, eksplozija u Monaku dogodila se 29. juna oko 21 čas. U napadu su povređene tri osobe, od kojih su dve zadobile teške povrede. Među povređenima, prema nezvaničnim informacijama, bio je i Vadim Jermolajev, ukrajinski biznismen koji se nalazi na listi sankcionisanih lica.

Foto: Printskrin X

Nakon eksplozije, pokrenuta je velika potraga za osobom koja je postavila eksploziv, a njen lik su zabeležile nadzorne kamere.

Kasnije je objavljeno da je u pitanju Anastasija Berezovska, (39), ukrajinska državljanka, za kojom je Interpol raspisao međunarodnu poternicu.

1/4 Vidi galeriju Mesto gde se odigrala esplozija u Monaku Foto: SEBASTIEN NOGIER/EPA

Istog dana, ukrajinska policija, SBU, GUR i Državno tužilaštvo objavili su hapšenje dve osobe osumnjičene za njeno ubistvo - Reuta i Žikoviča.