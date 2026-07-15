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Kamera je zabeležila zastrašujući trenutak kada se stambena zgrada iznenada srušila, samo nekoliko trenutaka nakon što su stanari pobegli spasavajući sopstvene živote kada su čuli čudne zvuke.

Stanari su izbegli sigurnu smrt nakon što su evakuisali trospratnicu u Benetuseru, u blizini Valensije u Španiji, neposredno pre nego što se srušila na zemlju.

Šokantni snimak prikazuje kako manji delovi zgrade počinju da se odlamaju dok komadi fasade i zida padaju na tlo.

U roku od nekoliko sekundi, cela struktura se savija i ruši u katastrofalnom kolapsu, ostavljajući za sobom samo unakaženu gomilu šuta. Ogroman oblak gustog praha se podigao u vazduh, potpuno gutajući mesto nesreće.

Užasnuti očevici mogu se čuti kako vrište od straha dok zgrada nestaje pred njihovim očima. Pravo je čudo da je zgrada bila prazna u trenutku rušenja.

Dramatična evakuacija tokom utakmice

Stanari su gledali pohod Španije ka pobedi na Svetskom prvenstvu protiv Francuske i potencijalnom finalu protiv Engleske, kada su začuli čudne zvuke koji su dopirali iz zgrade.

Strahujući od najgoreg, pozvali su hitne službe i istrčali napolje.

Policija i vatrogasci su brzo postavili bezbednosni kordon oko zgrade, osiguravajući da niko ne strada u ovom razornom rušenju.

Alarm je podignut oko 22 časa po lokalnom vremenu, dok je Španija vodila sa 1:0 zahvaljujući penalu koji je izveo Mikel Ojarzabal.

Spasilačke ekipe su iz predostrožnosti evakuisale i susednu zgradu.

Uzrok rušenja i prethodne nepogode

Smatra se da je rušenje povezano sa građevinskim radovima koji se izvode na susednoj parceli.

"Zgrada se srušila sinoć u Benetuseru, bez ljudskih žrtava. Stanari zgrade, koja se nalazi u ulici Las Amerikas i pored koje se nalazi gradilište, prethodno su evakuisani nakon što su uočili pukotine i čuli buku", potvrdili su lokalni vatrogasci su u objavi na društvenim mrežama.

Jutros nije bilo odmah jasno koliko je ljudi pogođeno ovim događajem, niti gde će biti privremeno smešteni.

Inače, Benetuser je bio jedno od područja koja su najteže pogođena katastrofalnim olujama i poplavama u regiji Valensije u oktobru 2024. godine, koje su odnele više od 230 života.