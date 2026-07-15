PUTIN NAREDIO POMORSKIM NUKLEARNIM SNAGAMA PUNU BORBENU GOTOVOST Patrušev: Odgovor Rusije na pretnje saveza evropskih zemalja i Ukrajine i američkog bloka AUKUS
Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, obavio je da su pomorske nuklearne snage te zemlje dobile naredbu da budu stavljene u stanje pune borbene gotovosti.
Ukrajinski UNN prenosi navode ruskih medija da je Putin naredio prelazak pomorskih nuklearnih snaga u stanje pune borbene gotovosti, a Patrušev je samo saopštio naredbu Kremlja.
Patrušev je dodao je da se "stvaranje pomorskog saveza severnoevropskih zemalja i Ukrajine mora uzeti u obzir kada je u pitanju lista vojnih pretnji Rusiji".
Među ostalim "pretnjama" Ruskoj Federaciji Patrušev je naveo aktivnosti bloka AUKUS — SAD, Velike Britanije i Australije — u vezi sa jačanjem australijskih pomorskih kapaciteta za kontrolu brodskog saobraćaja u Tihom i Indijskom okeanu.
- Sve pretnje koje potiču od potencijalnih protivnika uzimaju se u obzir u planovima razvoja Ratne mornarice, posebno u Strategiji razvoja Ratne mornarice do 2050. godine - navodi se u Patruševljevoj izjavi.
Rusija je ranije pokazala snimke raspoređivanja nuklearnih bojevih glava, uključujući i u Belorusiji, u okviru velikih nuklearnih vežbi.
Vest o naredbi Putina koju je preneo Patrušev objavio je i beloruski opozicio medij Neksta na zvaničnom profilu na društvenoj mreži X.