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Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, obavio je da su pomorske nuklearne snage te zemlje dobile naredbu da budu stavljene u stanje pune borbene gotovosti.

On je savez severnoevropskih zemalja i Ukrajine, kao i blok AUKUS, nazvao "pretnjama" po Rusiju.

Ukrajinski UNN prenosi navode ruskih medija da je Putin naredio prelazak pomorskih nuklearnih snaga u stanje pune borbene gotovosti, a Patrušev je samo saopštio naredbu Kremlja.

Patrušev je dodao je da se "stvaranje pomorskog saveza severnoevropskih zemalja i Ukrajine mora uzeti u obzir kada je u pitanju lista vojnih pretnji Rusiji".

Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina Foto: EPA Sergy Guneev Kremlin

Među ostalim "pretnjama" Ruskoj Federaciji Patrušev je naveo aktivnosti bloka AUKUS — SAD, Velike Britanije i Australije — u vezi sa jačanjem australijskih pomorskih kapaciteta za kontrolu brodskog saobraćaja u Tihom i Indijskom okeanu.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

- Sve pretnje koje potiču od potencijalnih protivnika uzimaju se u obzir u planovima razvoja Ratne mornarice, posebno u Strategiji razvoja Ratne mornarice do 2050. godine - navodi se u Patruševljevoj izjavi.

Ruska nuklearna podmornica Foto: Russian Navy Northern Fleet Pres / Zuma Press / Profimedia

Rusija je ranije pokazala snimke raspoređivanja nuklearnih bojevih glava, uključujući i u Belorusiji, u okviru velikih nuklearnih vežbi.

Vest o naredbi Putina koju je preneo Patrušev objavio je i beloruski opozicio medij Neksta na zvaničnom profilu na društvenoj mreži X.