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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predstavnici zemalja Jugoistočne Evrope odali su počast polaganjem cveća u Kijevu stradalim vojnicima, povodom Dana državnosti Ukrajine.

"Zahvaljujemo svima što su svoju posetu započeli na Dan državnosti Ukrajine i Dan krštenja Kijevske Rusije - Ukrajine, iskazujući poštovanje prema ukrajinskim herojima. Večna čast Ukrajincima i Ukrajinkama koji su dali živote za nezavisnost Ukrajine i bezbednost cele Evrope", napisao je Zelenski na Telegramu.

"Ukrajina poštuje svoju istoriju, pamti svaku radost i svaki bol kroz koji je naš narod morao da prođe. Ali mi ne živimo tako što se stalno osvrćemo unazad. Nismo usmereni samo na istoriju koja je bila. Radimo na istoriji Ukrajine koja će tek biti. Na državi koja će biti sposobna da odgovori izazovima. Na nezavisnosti koja će biti zagarantovana", rekao je Zelenski obraćajući se prisutnima na trgu ispred manastira svetog Mihaila u Kijevu.

Istakao je da će Ukrajina i Evropa prvi put zajedno izgraditi antibalistički štit.

"Istorijski projekat u kojem Ukrajina nije posmatrač, već jedan od lidera koji povezuje zemlje i najjače odbrambene kompanije Evrope. Projekat FREYJA je pokrenut", rekao je.

Antibalistički sistem se gradi kako "diktatori ne bi mogli slobodnim ljudima u Evropi da nameću način na koji treba da žive, kako životi ljudi u Ukrajini i svakoj evropskoj državi ne bi zavisili od toga da li Vladimir Putin i njemu slični poseduju balističko oružje ili ne", dodao je.

Još je naveo da se Ukrajina se približava mogućnosti da proizvodi rakete za američke protivvazdušne sisteme "patriot" i mogla bi da postane treća država u istoriji koja će imati takav dogovor, na čemu je zahvalio predsedniku SAD.

Prema njegovim rečima, proizvodnja tih raketa predstavljala bi korak ka većoj bezbednosti Ukrajine i približavanju "pobedi života", kada bi ljudi, deca i gradovi mogli da imaju mirne dane i noći.