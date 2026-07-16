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Države članice Evropske unije (EU) dogovorile su se da produže program privremene zaštite dodeljen ljudima koji su pobegli od rata u Ukrajini za još godinu dana, do 4. marta 2028. godine, kako bi im ponudile veću stabilnost i predvidljivost.

Takođe je odlučeno da će, samo za nove podnosioce zahteva, ova zaštita sada biti uslovljena ispunjavanjem njihovih vojnih obaveza u Ukrajini. Oni koji već koriste ovu šemu neće biti pogođeni tim novim pravilom.

Novi podnosioci zahteva će morati da dokažu da su legalno napustili Ukrajinu ili da dostave dokument, bilo papirno ili elektronski, kojim potvrđuju da su izuzeti od vojnih obaveza ili su te obaveze ispunilie.

"Signal je jasan. Nastavljamo da podržavamo Ukrajinu", rekao je Džim O’Kalagan, irski ministar pravde, čija zemlja predsedava Savetom EU.

Odluka takođe ima za cilj, prema njegovim rečima, da uzme u obzir odbrambene potrebe Ukrajine u suočavanju sa ruskom invazijom.

Osnovan u martu 2022. godine nakon početka ruske invazije, Evropski mehanizam za privremenu zaštitu omogućava raseljenim licima da dobiju pravo boravka, pristup tržištu rada, stanovanju, zdravstvenoj zaštiti, socijalnim davanjima i obrazovanju.

Zaključno sa 31. majem 2026. godine, 4,38 miliona ljudi u EU je imalo koristi od njega. Odluku još uvek treba formalno da usvoji Savet EU u narednim nedeljama pre nego što stupi na snagu.

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