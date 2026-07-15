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Stravičan zločin dogodio se u Kelhajmu, u Nemačkoj, kada je Hrvat (60) ubio svoju suprugu (58), takođe hrvatsku državljanku, na ulici. Muškarac je uhapšen nakon napada, nakon što su ga savladali i zadržali svedoci incidenta, izveštava Fokus.de.

Istražni sudija Opštinskog suda u Frankfurtu odlučiće o tome da li će odrediti pritvor za osumnjičenog. Državno tužilaštvo Frankfurta potvrdilo je za FOKUS onlajn da su njih dvoje hrvatski državljani koji su u braku od 1991. godine.

"Ne možemo dati nikakve dodatne informacije u ovoj ranoj fazi istrage", saopštilo je tužilaštvo.

Prema dosadašnjim informacijama policije i tužilaštva, muškarac je sinoć ubio suprugu na otvorenom, u blizini pijace u Kelkhajmu. Ubistvu je navodno prethodila svađa.

Zločin se dogodio pred brojnim prolaznicima, od kojih su neki uspeli da savladaju napadača i drže ga do dolaska policije. Napadač je lakše povređen tokom tuče. Motiv i pozadina zločina još uvek nisu jasni, a istraga je u punom jeku.

Svedok: "Sve je bilo prekriveno krvlju, trčao sam da bih spasao život"

Jedan od očevidaca, koji se predstavio samo kao Petar, rekao je da je bio samo pet metara od mesta napada. Prema njegovim rečima, muškarac, koji je možda bio pijan, ubo je žrtvu mačetom u vrat.

"Sve je bilo prekriveno krvlju. Trčao sam da bih spasao život", rekao je. Dodao je da je video ženu kako trči u istom pravcu, ali nije video trenutak kada je pala. Video je samo jedan ubod, nakon čega je napad bio "završen".

Vladimir Milovac iz Kelkhajma, poznanik para, rekao je da osumnjičenog poznaje dugo, a ubijenu ženu nekoliko meseci. Rekao je da mu je žena delovala veoma iscrpljeno i pod stresom, dok je muškarac ponekad bio agresivan i pretio joj. Kaže da žali što nije intervenisao.

"Kada sam jutros čuo da je umrla, bio sam veoma tužan", rekao je.

Žena je položila belu ružu na mesto događaja. "Jutros sam pročitala šta se dogodilo i to me je zaista pogodilo. Uvek doručkujemo ovde", rekla je novinarima, pokazujući na obližnju pekaru.

"Položila sam ružu jer nisam mogla ništa drugo da uradim. Strašno je kada se ovako nešto desi u vašem gradu. Nažalost, dešava se prečesto. Nemam reči", rekla je.

Policija i forenzičari na licu mesta

Policija je do sada u svojim zvaničnim saopštenjima uglavnom govorila o "hladnom oružju", bez potvrde da je u pitanju mačeta. Žena koja je napadnuta podlegla je povredama na licu mesta.

Portparol policije rekao je da je područje u vreme napada bilo veoma živo. "Tamo postoje razni ugostiteljski objekti, tako da je bilo mnogo ljudi", rekao je.

Na lice mesta su stigli i krizni savetnici kako bi pružili psihološku pomoć svedocima. "Svedok takvom događaju je veliko psihološko opterećenje", dodao je portparol.

Mesto zločina obezbeđivao je veliki broj policajaca, a forenzičari u belim zaštitnim odelima ispitali su teren. Vatrogasci su kasno noću postavili osvetljenje kako bi olakšali istragu.

Postavlja se pitanje femicida

Policija i državno tužilaštvo se još nisu izjasnili o tome da li se ovaj zločin može klasifikovati kao femicid. Ovaj termin se generalno koristi za ubistva žena počinjena upravo zato što su žene, a najčešći oblik je ubistvo od strane partnera ili bivšeg partnera.

Kao motivi za ubistva žena na osnovu pola navode se muška posesivnost, prezir, seksualna frustracija, mržnja prema ženama i želja za kontrolom i dominacijom.

"Često su se svađali, žena je nekoliko puta zvala policiju"

Bild, pozivajući se na sopstvena saznanja, piše da su se supružnici često svađali i ranije i da je ubijena žena navodno nekoliko puta zvala policiju. Poznanik para rekao je novinama da je muškarac bio agresivan i da su se ljudi oko njih plašili da bi se moglo dogoditi nešto ozbiljno.