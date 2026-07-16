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Bolivijsko javno tužilaštvo saopštilo je da je u toku istraga o mogućem ruskom regrutovanju Bolivijaca za borbu protiv Ukrajine. Tužilaštvo je dodalo da se građani vrbuju tako što im se lažno nudi posao i dobra zarada.

Poslednjih dana, na video snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se Bolivijci u uniformama ruske vojske raspoređene u zoni sukoba.

"Istraga je već u toku", saopštilo je državno tužilaštvo Bolivije na društvenim mrežama i dodalo da tužilaštvo specijalizovano za trgovinu ljudima radi na tom slučaju, a podneti su i zahtevi za međunarodnu saradnju.

Istraga se posebno fokusira na slučaj 29-godišnjeg Hosea Marije Soleta. U video snimku Soleto prepričava svoj život u ratnoj zoni sa svojim rođakom i još dve osobe očigledno iz Perua i Kolumbije, zemalja koje takođe istražuju moguće regrutovanje svojih građana.

"Naš svakodnevni život je čisti adrenalin", rekao je Soleto.