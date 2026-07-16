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Odlazeći premijer Velike Britanije Kir Starmer danas je izjavio da je Britaniju ostavio u boljem stanju nego što je zatekao. Starmer, koji sledeće nedelje odlazi sa premijerske funkcije, govorio je u parlamentu i branio učinak svoje vlade.

"Svaki premijer zna kada preuzme baklju da će doći dan kada će je morati predati dalje", rekao je Starmer i dodao da je ovo "kraj njegovog političkog putovanja".

Starmer je kao najvažnija dostignuća svoje vlade naveo jačanje prava zaposlenih, mere za smanjenje siromaštva dece, kao i povećanje budžeta za odbranu.

Njegov naslednik biće novi lider Laburističke partije Endi Bernam, koji će zvanično preuzeti vođstvo stranke u petak, a kralj Čarls Treći će ga u ponedeljak imenovati za premijera.