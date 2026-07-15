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U sredu ujutru zabeležen je potpuni nestanak električne energije u Kerču, gradu na istoku Krima, nakon talasa ukrajinskih vazdušnih udara.

Ivan Košel, načelnik gradske administracije u Kerču kojeg je postavila Moskva, potvrdio je ozbiljnost situacije, prenosi nezavisni ruski medij Astra.

"Nažalost, usled napada neprijateljskih bespilotnih letelica, Kerč je potpuno ostao bez struje. Sistemi za održavanje života rade na rezervnim izvorima napajanja. Sve gradske službe su angažovane na hitnim radovima na obnovi mreže", izjavio je Košel.

Kerč je ključna ulazna tačka za saobraćaj koji dolazi iz kopnenog dela Rusije ka ovom poluostrvu, pre svega preko Kerčkog (Krimskog) mosta.

Ovaj most, koji je Moskva izgradila nakon aneksije poluostrva 2014. godine, već je više puta bio meta ukrajinskih napada.

Krimenergo uvodio hitne restrikcije

Krymenergo, glavni operater električne energije na okupiranom poluostrvu, takođe je prijavio nestanke struje u "pojedinim naseljima u severozapadnim i istočnim energetskim okruzima poluostrva", prenosi Astra.

"Na Krimu su na snazi ograničenja u isporuci električne energije. Isključenja će se vršiti operativno, u zavisnosti od situacije u energetskim okruzima. Pod trenutnim okolnostima, nije moguće unapred obavestiti javnost o tačnom vremenu restrikcija", saopšteno je iz ove kompanije.

Moskva tvrdi da je oborila 93 drona, dok lokalni izvori javljaju o eksplozijama

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je u svom jutarnjem izveštaju u sredu da je tokom noći oboreno 93 ukrajinska drona iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske i Rostovske oblasti, kao i iznad Moskovske oblasti, Krasnodarskog kraja, okupiranog Krima, te Azovskog i Crnog mora.

Sa druge strane, lokalni posmatrački kanal Krimski vetar podelio je u sredu ujutru snimke na kojima se vide dronovi kako "lete iznad sela Bagerovo u pravcu Kerča". Kasnije su prijavili da su se u toj oblasti čule eksplozije, nakon čega je saobraćaj na Kerčkom mostu privremeno obustavljen.

Ipak, u trenutku objavljivanja vesti, ostalo je nejasno šta je tačno pogođeno tokom noći između utorka i srede, a Ukrajina se još uvek nije zvanično oglasila povodom ovog napada.

Sveobuhvatni udari na energetsku mrežu Krima

Pojačana ukrajinska kampanja usmerena na energetsku mrežu Krima počela je ozbiljno u ranim danima jula.

Oko 2,3 miliona stanovnika Krima, kao i brojni turisti na gusto naseljenoj južnoj obali poluostrva, već su se suočavali sa katastrofalnom nestašicom goriva za automobile. To je usledilo nakon višenedeljnih napada ukrajinskih dronova na skladišta goriva na Krimu, što je poremetilo isporuke koje stižu brodovima i cisternama iz kopnenog dela Rusije.

1/10 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Krim Foto: Printscreen/X

Novi, uzastopni napadi fokusirani su na prenosne čvorove mreže, a termoelektrana Tavrijska, veliko postrojenje na prirodni gas u blizini Simferopolja, bila je prioritetni cilj.

Ukrajinske bespilotne letelice kamikaze zabeležile su potvrđene pogotke u tri vazdušna napada u periodu od 20. do 25. juna.

Uveden "specijalni režim" u Sevastopolju

Zvaničnici koje je postavila Rusija, uključujući gradonačelnika Sevastopolja Mihaila Razvožajeva, potvrdili su da restrikcije pogađaju krimske gradove.

Razvožajev je proglasio uvođenje "specijalnog režima" u energetskim objektima, ali nije detaljnije objasnio šta ta mera podrazumeva.