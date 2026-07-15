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Potvrđeno je da je šest osoba mrtvo u požaru koji je u utorak ujutru izbio na gradilištu za renoviranje Oksi tornja na Trgu De Brokere u centru Brisela. Pet od šest osoba bili su belgijski državljani, dok je jedna bila Rumun, prema informacijama tamošnjeg lista Het Laatste Nieuws.

Smrtni slučajevi su potvrđeni kasno u utorak od strane odeljenja za radne nesreće javnog tužilaštva. Portparolka Valentina Maroki izjavila je da su spasioci otvorili lift i u njemu pronašli šest tela osoba koje su prethodno zavedene kao nestale.

Spasilačke ekipe su tokom večeri nastavile da pretražuju drugi otvor lifta, ali tamo, srećom, nisu pronašle žrtve.

Požar izbio u oknima lifta

Požar je izbio oko 07.30 u liftovskim oknima zgrade na Trgu De Brokere, gde se bivše administrativno sedište Grada Brisela pretvara u kompleks mešovite namene u samom centru prestonice.

Prema informacijama javnog tužilaštva, u trenutku izbijanja požara na gradilištu se nalazilo oko 250 ljudi. Nakon evakuacije objekta, prijavljeno je da nedostaje šest radnika, za koje se veruje da su bili belgijski ili rumunski državljani.

Gradilište je zatvoreno i zapečaćeno kao deo istrage.

U istragu su uključeni stručnjaci za požare i forenziku, kao i policija Brisel-Glavni grad/Iksel, inspektori Nacionalnog zavoda za socijalno osiguranje i inspekcija za dobrobit na radu.

Istražitelji će sada pokušati da utvrde uzrok nesreće i da precizno rekonstruišu tok događaja.

Ukoliko istraga to bude dozvolila, ažurirano saopštenje biće objavljeno kasnije tokom sledeće nedelje, navelo je tužilaštvo.

Kralj Filip i premijer Bart De Vever posetili su u utorak popodne Trg De Brokere kako bi se sastali sa vatrogascima i ekipama hitne pomoći koje su učestvovale u intervenciji.