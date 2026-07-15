"RUSIJA SE PRIPREMA ZA DALJU AGRESIJU!" Merc otkrio koje bi zemlje prve mogle da budu na udaru
Rusija se priprema za novu agresiju koja bi mogla da bude usmerena na baltičke države, Moldaviju i druge delove Evrope, dok NATO i dalje održava dovoljan nivo odvraćanja, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc na konferenciji za novinare u Berlinu, prenosi Ukrinform.
"Vidimo jasne dokaze da se Rusija priprema za dalju agresiju. To daleko prevazilazi Ukrajinu. Ona predstavlja pretnju baltičkim državama, Moldaviji i drugim delovima Evrope", rekao je Merc.
Nemačka meta hibridnog rata
Prema njegovim rečima, Nemačka je već na meti ruskog hibridnog rata, koji uključuje sabotaže, špijunažu i sajber napade na informacione mreže.
"Suočavamo se sa velikim sabotažama, pokušajima špijunaže i napadima na naše informacione mreže. Sve to predstavlja oblike hibridnog rata protiv Nemačke", naglasio je Merc.
On je ponovio svoju raniju ocenu bezbednosne situacije.
"Ne živimo u ratnom stanju, ali više ne živimo ni u miru", poručio je nemački kancelar.
Merc je ocenio da je Nemačka jedna od glavnih meta ruske hibridne kampanje zbog svog geostrateškog položaja u centru Evrope, ali je istakao da zemlja ubrzano obnavlja svoje odbrambene kapacitete.
Govoreći o Ukrajini, Merc je naglasio da je ta zemlja u protekle četiri godine razvila značajne vojne i tehnološke sposobnosti.
"Ono što je zaista izuzetno u ovom kontekstu jesu sposobnosti koje je Ukrajina razvila u poslednje četiri godine i od kojih danas i mi imamo koristi", rekao je on.
Na pitanje da li bi Rusija mogla da iskoristi period pre nego što evropske zemlje u potpunosti obnove svoje odbrambene kapacitete, Merc je odgovorio da veruje da NATO i dalje raspolaže ubedljivim sistemom odvraćanja.
"Polazim od toga da NATO i dalje ima dovoljno visok nivo odvraćanja", rekao je nemački lider.
Dodao je da u okviru Alijanse postoji široka saglasnost da je neophodno dodatno ojačati odbrambene sposobnosti Evrope i evropskih članica NATO-a.
"Odvraćanje funkcioniše. Istovremeno, svesni smo da ćemo ubuduće morati mnogo više da učinimo sami. NATO mora da postane evropskiji kako bi ostao transatlantski savez", zaključio je Merc.
Kako je ranije preneo Ukrinform, poljski potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski upozorio je da bi Rusija mogla da izvede operaciju pod lažnom zastavom, koristeći ukrajinske dronove za napad na neku od članica NATO-a.
(Krurirs./Ukrinform)