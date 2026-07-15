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Rusija se priprema za novu agresiju koja bi mogla da bude usmerena na baltičke države, Moldaviju i druge delove Evrope, dok NATO i dalje održava dovoljan nivo odvraćanja, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc na konferenciji za novinare u Berlinu, prenosi Ukrinform.

"Vidimo jasne dokaze da se Rusija priprema za dalju agresiju. To daleko prevazilazi Ukrajinu. Ona predstavlja pretnju baltičkim državama, Moldaviji i drugim delovima Evrope", rekao je Merc.

Nemačka meta hibridnog rata

Prema njegovim rečima, Nemačka je već na meti ruskog hibridnog rata, koji uključuje sabotaže, špijunažu i sajber napade na informacione mreže.

"Suočavamo se sa velikim sabotažama, pokušajima špijunaže i napadima na naše informacione mreže. Sve to predstavlja oblike hibridnog rata protiv Nemačke", naglasio je Merc.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

On je ponovio svoju raniju ocenu bezbednosne situacije.

"Ne živimo u ratnom stanju, ali više ne živimo ni u miru", poručio je nemački kancelar.

Merc je ocenio da je Nemačka jedna od glavnih meta ruske hibridne kampanje zbog svog geostrateškog položaja u centru Evrope, ali je istakao da zemlja ubrzano obnavlja svoje odbrambene kapacitete.

Govoreći o Ukrajini, Merc je naglasio da je ta zemlja u protekle četiri godine razvila značajne vojne i tehnološke sposobnosti.

"Ono što je zaista izuzetno u ovom kontekstu jesu sposobnosti koje je Ukrajina razvila u poslednje četiri godine i od kojih danas i mi imamo koristi", rekao je on.

Na pitanje da li bi Rusija mogla da iskoristi period pre nego što evropske zemlje u potpunosti obnove svoje odbrambene kapacitete, Merc je odgovorio da veruje da NATO i dalje raspolaže ubedljivim sistemom odvraćanja.

"Polazim od toga da NATO i dalje ima dovoljno visok nivo odvraćanja", rekao je nemački lider.

Dodao je da u okviru Alijanse postoji široka saglasnost da je neophodno dodatno ojačati odbrambene sposobnosti Evrope i evropskih članica NATO-a.

"Odvraćanje funkcioniše. Istovremeno, svesni smo da ćemo ubuduće morati mnogo više da učinimo sami. NATO mora da postane evropskiji kako bi ostao transatlantski savez", zaključio je Merc.