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Policija u Drezdenu ranila je jutros 41-godišnjeg muškarca nakon što je, prema navodima istražitelja, pucao na policajce ispred supermarketa "Neto" u gradskoj četvrti Fridrihštat. Povređeni muškarac prebačen je u bolnicu, a istraga o incidentu je u toku.

Kako prenosi nemački Bild, policija je oko 8.20 časova dobila prijavu građana da se ispred prodavnice nalazi naoružana osoba. Na mesto događaja odmah su upućene specijalne jedinice za intervencije u visokorizičnim situacijama.

Muškarac pucao na policajce

Prema informacijama policije, pripadnici snaga bezbednosti zatekli su muškarca sa oružjem koje je ličilo na mušketu. Ubrzo nakon dolaska policije, on je iz tog oružja otvorio vatru prema policajcima, zbog čega su oni odgovorili upotrebom službenog oružja i ranili ga.

Portparol policije izjavio je da je muškarac, za kog se navodi da je turski državljanin, tokom incidenta uzviknuo "Alahu akbar". Nakon što je pogođen, policajci su ga savladali, pružili mu pomoć i prevezli u bolnicu.

Protiv njega je pokrenuta istraga zbog pretnji i kršenja zakona o oružju. Istovremeno, nadležni ispituju okolnosti policijske intervencije, uključujući koliko je policajaca pucalo i da li je upotreba vatrenog oružja bila opravdana.

Istražitelji takođe proveravaju da li je oružje koje je muškarac nosio bilo ispravno i da li je koristio pravu municiju.