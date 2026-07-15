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Prevarantkinja Pamela Gvinet (62), poznata u britanskim medijima kao "Crna udovica", konačno je uhapšena godinu dana nakon što je pobegla iz Velike Britanije i sklonila se u svoj apartman na Tenerifima, prenosi The Sun.

Ona je osuđena na šest godina zatvora zbog prevare i krađe više od 300.000 funti od penzionerke Džoan Grin (89), o kojoj je trebalo da brine kao negovateljica. Novac je nastavila da uzima čak i nakon smrti starice.

Pre hapšenja bila je puštena uz kauciju. Sud joj nije dozvolio da otputuje na Tenerife, gde je tvrdila da želi da raspe pepeo svog brata, ali je svega nekoliko sati kasnije ipak uspela da se ukrca na avion i pobegne iz zemlje.

U njenom odsustvu sud u Prestonu osudio ju je na šest godina zatvora, a sudija Majkl Maher tada je pozvao javnost i medije da pomognu u njenom pronalaženju.

Foto: Manchester Police

Policija Mančestera sada je potvrdila da je Gvinet uhapšena u svom apartmanu na Tenerifima.

Živela bezbrižno na Tenerifima

Prema pisanju The Suna, nije se naročito skrivala. Dane je provodila sunčajući se, posećujući kafiće i restorane u turističkom mestu na jugozapadu ostrva, gde je bila dobro poznata među lokalnim stanovništvom.

Jedan meštanin rekao je za The Sun:

"To je malo mesto, svi se međusobno poznaju, a ona je stalno bila napolju. Veoma je poznata ovde."

Navodno je živela u luksuznom penthausu, dok je istovremeno posedovala još jedan apartman koji je izdavala turistima za oko 112 funti po noćenju. Smeštaj je imao bazen, balkon, pogled na more i visoke ocene na platformama za rezervaciju.

Pojedini gosti su u komentarima počeli da upozoravaju da je vlasnica apartmana tražena u Velikoj Britaniji. Ona je na to odgovorila da je reč o "kleveti" i poručila: "Proverite činjenice."

Jedan britanski penzioner izjavio je da ju je upoznao u jednom baru, gde mu je nudila iznajmljivanje luksuznog apartmana.

"Sigurno se nije skrivala. Viđao sam je kako bezbrižno šeta gradom, nekad sa jednim muškarcem, koji je takođe Britanac. Odvratno je. Živi od novca koji je stekla na nepošten način nakon što je toj divnoj starici oduzela dostojanstvo i udaljila je od porodice. Španska policija je odavno trebalo da je uhapsi. Kako je moguće da po ceo dan bezbrižno uživa na suncu?"

plaža de la Pinta Foto: Youtube printscreen

Još jedna meštanka rekla je da je Gvinet na ostrvu delovala prijatno i negovano.

"Strašno je što je to uradila toj starijoj gospođi, koja je u međuvremenu preminula, a ona je sve vreme slobodno živela svoj život."

Komšije su ispričale da su više puta kontaktirale policiju i tražile informacije kada će konačno biti privedena pravdi.

Sud je u međuvremenu naložio prodaju njene kuće u Velikoj Britaniji kako bi deo novca bio vraćen porodici preminule Džoan.

Kako je opljačkala staricu

Meštani mesta Adlington, gde je Gvinet živela, kažu da nikada nisu verovali da je sposobna za takva dela. Opisuju je kao osobu koja je iza ljubaznog ponašanja skrivala potpuno drugačije lice.

Jedan od komšija rekao je:

"Nismo znali da se bilo šta dešava dok sve nije izašlo na videlo. Bilo je šokantno. Nikada to ne biste očekivali od Pam."

Bivši stanar njene kuće tvrdi da je i kao stanodavac bila problematična.

"Bila je užasna žena. Ostavila nas je bez grejanja i tople vode tokom čitavog Božića. U kući su bile izložene električne žice, a odbijala je da ih popravi."

Njena advokatica ranije je najavila žalbu na presudu za prevaru i krađu.

Tokom suđenja utvrđeno je da je Gvinet, predstavljajući se kao negovateljica, postepeno izolovala Džoan od njene porodice. Članove porodice optuživala je da loše postupaju prema starici, dok je istovremeno koristila njen novac za sopstvene potrebe.

Novcem koji je uzela kupovala je automobil Audi Q2, skupe večere, dizajnersku garderobu, otplaćivala kredite i plaćala estetske tretmane, uključujući botoks.

Do trenutka kada joj je oduzeto punomoćje nad imovinom Džoan Grin, već je prisvojila više od 161.000 funti, a sa podizanjem novca nastavila je i nakon njene smrti.

Sud je čuo da su poslednje mesece života Džoan obeležili sve češći periodi zbunjenosti i gubitka orijentacije. Zdravstveno stanje joj se ozbiljno pogoršalo, a umesto adekvatne nege, prema navodima tužilaštva, Gvinet ju je zastrašivala i psihički maltretirala.

Na potresnom snimku koji je prikazan na sudu vidi se kako članovi porodice pokušavaju da uteše Džoan tokom sukoba sa negovateljicom.

Džoan se u pozadini čuje kako pita šta se događa, dok joj unuk Dejvid govori:

"Ljudi brinu o tebi, bako. Ljudi paze na tebe. Želimo samo ono što je najbolje za tebe."

Gvinet tada sklanja njegovu ruku sa starice i govori:

"Pogledaj te lažljive oči, Džoan."

Dejvid joj potom kaže:

"Ovo nije u redu. Samo je jedna osoba ovde kriva. Zagrli nas, bako. Volimo te. Sve će biti u redu."

Pastorka preminule Džoan, Ketrin Farimond, izjavila je da je starica poslednjih godina života verovala da je porodica mrzi i da ne želi da je viđa zbog laži koje joj je Gvinet govorila.

Dejvid je za The Sun rekao: