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Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su ruske snage tokom protekla 24 sata nastavile intenzivne napade duž gotovo čitave linije fronta. Prema navodima Kijeva, zabeleženo je više od 150 borbenih sukoba, uz masovne vazdušne udare, upotrebu hiljada dronova i granatiranje ukrajinskih položaja. Istovremeno, ukrajinska vojska tvrdi da je izvela udare na koncentracije ruskih snaga, artiljeriju i komandne tačke za upravljanje bespilotnim letelicama.

Prema operativnom izveštaju Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine od 8.00 časova 15. jula, ruske snage izvele su jedan raketni napad sa osam projektila, 79 vazdušnih udara u kojima je bačeno 250 navođenih avionskih bombi, kao i 10.559 napada kamikaza-dronovima.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Pored toga, ruska vojska izvršila je 3.282 artiljerijska napada, uključujući 41 dejstvo iz višecevnih bacača raketa. Vazdušni napad izveden je i na područje Tovstodubova u Sumskoj oblasti.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo, raketne jedinice i artiljerija pogodili su 14 područja u kojima su bile koncentrisane ruske snage, tri artiljerijska sistema, pet punktova za upravljanje bespilotnim letelicama i četiri radarske stanice.

Najžešće borbe na pokrovskom pravcu

Na severnoslobožanskom i kurskom pravcu ukrajinske snage odbile su dva ruska napada. Ruska vojska izvela je 88 granatiranja, uključujući tri iz višecevnih bacača raketa.

Na južnoslobožanskom pravcu odbijeno je deset ruskih napada u blizini Vilče, Starice i Limana, kao i u pravcu Ševjakivke, Hranova i Kozače Lopanji.

Na kupjanskom pravcu ruske snage izvele su tri napada kod Podolja i u pravcu Šijkivke.

1/10 Vidi galeriju Ukrajina Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S, HOGP/Russian Defense Ministry Press Service, Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

Na limanskom pravcu ruske trupe su 16 puta pokušale da probiju ukrajinsku odbranu kod Limana, Dibrove i Ozernog, kao i prema Novomihajlivki, Novoselivki i Drobiševu, ali su svi napadi odbijeni.

Na slavjanskom pravcu zabeleženo je 26 ruskih juriša u blizini Krive Luke, Zakitnog i Riznikivke, kao i prema Starodubivki i Raj-Oleksandrivki.

Na kramatorskom pravcu ruske snage napale su pet puta kod Dibrove i u pravcu Nikiforivke i Jurkivke.

Na kostjantinivskom pravcu registrovano je 20 ruskih napada u okolini Kostjantinivke i Ivanopilja, kao i prema Iljinivki, Stepanivki i Rusinom Jaru.

Najžešće borbe vođene su na pokrovskom pravcu, gde su ukrajinske snage odbile 40 ruskih napada. Ruske trupe bile su aktivne kod Šahova, Novooleksandrivke, Rodinskog i Novoserhijivke, kao i u pravcu Volodimirivke, Vasilivke, Filije, Hrišina, Molodeckog, Sofijivke, Dorožnog, Novog Šahova, Novog Donbasa, Ševčenka, Mirnog, Kotljina i Udačnog.

Napadi i na jugu fronta

Na oleksandrivskom pravcu ruske snage izvele su šest napada prema naseljima Ribne, Vorone i Novomikolajivka.

Na huljajpoljskom pravcu zabeleženo je 20 ruskih napada u blizini Novoselivke, kao i prema Staroukrajinki, Dobropilju, Vozdviživki, Hirkiju, Cvitkovu i Čarivnom.

Na orihivskom pravcu ukrajinski branioci odbili su tri pokušaja ruskog napredovanja prema Bilohiriji, Novoandrijivki i Stepovom.

Na pridnjiprovskom pravcu nije bilo jurišnih operacija, dok na volinjskom i poliskom pravcu nije uočeno formiranje novih ruskih ofanzivnih grupacija.

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