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Beživotna tela dvojice jedanaestogodišnjih blizanaca pronađena su u utorak u reci Ter kod mesta Manljeu, u blizini Barselone. Dečaci su nestali dan ranije, a prema prvim informacijama iz istrage, veruje se da su se utopili nakon što su ušli u reku da se okupaju posle fudbalske utakmice.

Kako prenose španski mediji, braća su i tog dana, kao i mnogo puta ranije, igrala fudbal na školskom igralištu. Pošto se do zatvaranja igrališta oko 21 sat nisu vratili kući, porodica je počela da brine.

Istražitelji smatraju da su dečaci pre povratka kući odlučili da uđu u reku Ter kako bi se rashladili. Pošto nisu bili dobri plivači, a već je pao mrak, sumnja se da su se utopili.

U potragu uključeni dronovi i ronioci

Njihov otac prijavio je nestanak posle ponoći, nakon čega je lokalna policija obavestila katalonsku policiju Mosos d'Eskuadra, koja je pokrenula veliku potragu.

U akciji su učestvovali pripadnici policije, dronovi i ronilački timovi. U utorak oko 11.30 časova u reci je pronađena odeća za koju se veruje da pripada dečacima. Oko 13 časova ronioci su pronašli telo jednog od blizanaca na dubini od oko tri metra, dok je telo drugog pronađeno približno sat vremena kasnije.

Obdukcija će utvrditi tačan uzrok smrti

Članovi porodice, koji su i sami učestvovali u potrazi, bili su na licu mesta kada su pronađena tela i obavešteni su da odgovaraju opisu njihove dece. Ipak, zvanična identifikacija tek treba da bude obavljena.

Tela su prebačena u Institut za sudsku medicinu Katalonije, gde će identitet biti potvrđen pomoću otisaka prstiju.