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Pojedini istaknuti demokratski poslanici u Predstavničkom domu američkog Kongresa saopštili su da će podržati amandman kojim bi bila ukinuta sva američka vojna pomoć Izraelu, što dodatno ukazuje na sve veće podele unutar Demokratske stranke po pitanju odnosa prema toj zemlji.

Zamenica lidera demokrata u Predstavničkom domu Ketrin Klark iz Masačusetsa, treća po rangu u rukovodstvu demokrata, saopštila je da će glasati za amandman koji je predložio republikanski kongresmen Tomas Masi iz Kentakija, a koji je deo paketa zakona o finansiranju Stejt departmenta.

"Jasno je da sadašnje stanje nije održivo. Ne bi trebalo da dajemo blanko podršku u vidu vojne pomoći nijednoj zemlji koja ne poštuje američke zakone, interese i vrednosti. Vlada Benjamina Netanjahua nije ispunila taj standard", navela je Klark.

Kako prenosi The Washington Post, podršku Masionom amandmanu najavili su i demokratski kongresmeni Greg Kasar iz Teksasa i Robert Garsija iz Kalifornije.

Kasar, koji predvodi Progresivni kokus u Kongresu, u pismu upućenom kolegama pozvao je demokrate da podrže predlog, dok je Garsija poručio da je Netanjahu "korumpirani autoritarni lider koji bi trebalo da odgovara pred krivičnim sudom, a ne da dobija još milijarde dolara za oružje".

Iako raste broj demokrata koji podržavaju ovu inicijativu, očekuje se da amandman neće biti usvojen u Predstavničkom domu, u kojem republikanci imaju većinu.