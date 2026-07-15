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Na pokrajinskom putu Poligiros - Agios Nikolaos na poluostrvu Sitonija na Halkidikiju, danas popodne dogodila se stravična saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubili majka i njena beba, dok su otac i drugo maloletno dete zadobili teške telesne povrede opasne po život.

Tragedija se dogodila oko 18.20 časova kada su se, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, direktno sudarili kamion-cisterna i putnički automobil stranih registarskih tablica u kojem se nalazila četvoročlana porodica.

Sudar je bio toliko silovit da je automobil potpuno smrskan, a na lice mesta odmah su upućene brojne ekipe policije, hitne pomoći i vatrogasaca.

Vatrogasci sekli vozilo!

Vatrogasne ekipe su morale da koriste specijalnu opremu kako bi isekle lim i izvukle nesrećnu porodicu iz smrskanog vozila. Nažalost, lekari su mogli samo da konstatuju smrt majke i bebe, koji su izvučeni bez svesti i znakova života.

Otac i drugo maloletno dete pretrpeli su teške kraniocerebralne povrede (povrede glave i mozga). Oni su, zajedno sa vozačem cisterne, kolima hitne pomoći hitno transportovani u bolnicu u Poligirosu, odakle će zbog ozbiljnosti stanja hitno biti prebačeni u Klinički centar u Solunu.

Zbog ove stravične nesreće, saobraćaj na ovoj deonici bio je u potpunom prekidu, a vozila su preusmeravana na alternativne pravce pre nego što je put delimično raščišćen.

Istraga koja je u toku, a koju sprovodi saobraćajna policija Poligirosa, utvrdiće tačan uzrok ove nezapamćene letnje tragedije koja je zavila u crno još jednu porodicu.