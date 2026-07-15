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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski smenio je Mihaila Fedorova sa funkcije ministra odbrane, rekao je za Kyiv Independent ukrajinski zvaničnik upoznat sa odlukom.

Prema navodima istog medija, mesto novog ministra odbrane ponuđeno je aktuelnom ministru unutrašnjih poslova Ihoru Klimenku, potvrdio je poslanik vladajuće stranke Sluga naroda, koji je želeo da ostane anoniman.

Za sada nije poznato da li će Fedorov dobiti novu funkciju u ukrajinskoj vladi.

Odluka je usledila nakon sastanka Zelenskog, Fedorova i glavnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog, na kojem su razgovarali o ključnim izazovima za vojsku, uključujući mobilizaciju.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Na pitanje novinara o mogućoj smeni Fedorova, Zelenski nije želeo direktno da odgovori, već je rekao da želi da ukrajinska vojska bude "ujedinjena" i da svi budu "na istoj strani".

"Prioritet je dijalog između vojske i Ministarstva odbrane, rešavanje problema mobilizacije i zaštita našeg neba", rekao je Zelenski, potvrdivši da je sastanak održan.

Fedorov iza sebe ostavlja važne vojne projekte

Fedorov, jedan od mlađih i popularnijih članova ukrajinske vlade, prethodno je od 2019. do 2026. godine obavljao funkciju ministra digitalne transformacije.

Njegovo imenovanje za ministra odbrane naišlo je na retko viđenu podršku i vladajuće stranke i dela opozicije. Pojedini poslanici opozicione Evropske solidarnosti isticali su da je bio jedan od retkih članova Zelenskog tima koji je održavao redovnu komunikaciju sa opozicijom.

Posmatrači i vojni analitičari pozitivno su ocenili njegov rad u prethodnih šest meseci.

Ubrzo po preuzimanju dužnosti uspeo je da ubedi izvršnog direktora kompanije SpaceX Ilona Maska da Rusiji uskrati pristup satelitskom komunikacionom sistemu Starlink u februaru 2026. godine.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Printscreen/Youtube/Kyiv Independent

Mask je prvobitno aktivirao Starlink za Ukrajinu u februaru 2022. godine, nakon direktnog zahteva Fedorova, a njih dvojica su narednih godina održavali dobre odnose.

Viši saradnik Instituta za istraživanje spoljne politike Rob Li ocenio je u maju za Kyiv Independent da je ruski gubitak pristupa Starlinku bio "zaista prelomni trenutak", jer je ozbiljno oslabio rusku komandu i kontrolu, kao i sposobnost upotrebe dronova velikog dometa.

Fedorov je krajem maja pokrenuo i kampanju "logističke blokade", usmerenu na uništavanje ruskih logističkih vozila pomoću dronova i lutajuće municije.

Tokom juna predstavio je i niz reformi u vojsci koje su izazvale podeljene reakcije među pripadnicima Oružanih snaga Ukrajine, veteranskim organizacijama i predstavnicima civilnog društva.

Njegov mandat obeležili su i nesuglasice sa glavnim komandantom Oleksandrom Sirskim.

Predsednik Javnog antikorupcijskog saveta pri Ministarstvu odbrane Jurij Hudimenko izjavio je za portal NV da Fedorov i Sirski problemima pristupaju iz "suštinski različitih perspektiva".