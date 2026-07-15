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Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) ispalio je hice upozorenja na dva broda koja su u prethodna 24 sata pokušala da prođu kroz Ormuski moreuz bez odobrenja, javili su iranski državni mediji. Incident dolazi u trenutku pojačanih tenzija u jednom od najvažnijih svetskih pomorskih prolaza.

Prema navodima iranske televizije Press TV, brodovi su pokušali da prođu rutom koju Teheran nije odobrio, nakon čega su pripadnici IRGC ispalili hice upozorenja. Nije bilo informacija o povređenima niti o oštećenjima plovila.

Podaci pomorske obaveštajne kompanije Kpler pokazuju da je devet od 11 brodova koji su juče prošli kroz Ormuski moreuz izabralo rutu bližu iranskim teritorijalnim vodama.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Većina brodova prati rutu koju je odredio Teheran

Prema analizi Kplera, većina trgovačkih brodova koji prolaze kroz ovaj strateški plovni put sada koristi rutu koju je odredio Iran.

Među plovilima koja su prošla kroz moreuz nalazili su se tankeri koji prevoze sirovu naftu, naftne derivate, tečni prirodni gas, metanol i rudu gvožđa, a većina njih bila je povezana sa iranskom pomorskom trgovinom.

Ormuski moreuz predstavlja jedan od najvažnijih svetskih energetskih koridora kroz koji prolazi značajan deo globalnog izvoza nafte i tečnog prirodnog gasa. Zbog toga svaki incident u ovom području izaziva veliku pažnju međunarodne javnosti i tržišta energenata.