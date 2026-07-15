Slušaj vest

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) ispalio je hice upozorenja na dva broda koja su u prethodna 24 sata pokušala da prođu kroz Ormuski moreuz bez odobrenja, javili su iranski državni mediji. Incident dolazi u trenutku pojačanih tenzija u jednom od najvažnijih svetskih pomorskih prolaza.

Prema navodima iranske televizije Press TV, brodovi su pokušali da prođu rutom koju Teheran nije odobrio, nakon čega su pripadnici IRGC ispalili hice upozorenja. Nije bilo informacija o povređenima niti o oštećenjima plovila.

Podaci pomorske obaveštajne kompanije Kpler pokazuju da je devet od 11 brodova koji su juče prošli kroz Ormuski moreuz izabralo rutu bližu iranskim teritorijalnim vodama.

Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Većina brodova prati rutu koju je odredio Teheran

Prema analizi Kplera, većina trgovačkih brodova koji prolaze kroz ovaj strateški plovni put sada koristi rutu koju je odredio Iran.

Među plovilima koja su prošla kroz moreuz nalazili su se tankeri koji prevoze sirovu naftu, naftne derivate, tečni prirodni gas, metanol i rudu gvožđa, a većina njih bila je povezana sa iranskom pomorskom trgovinom.

Ormuski moreuz predstavlja jedan od najvažnijih svetskih energetskih koridora kroz koji prolazi značajan deo globalnog izvoza nafte i tečnog prirodnog gasa. Zbog toga svaki incident u ovom području izaziva veliku pažnju međunarodne javnosti i tržišta energenata.

Za sada nije bilo komentara drugih država ili brodarskih kompanija povodom navoda iranskih medija, niti je prijavljeno da je pomorski saobraćaj kroz moreuz obustavljen.

(Kurir.rs/Arabnews)

Ne propustitePlanetaAHMADINEDŽAD KAŽE DA NIJE U KUĆNOM PRITVORU, DEMANTUJE NJUJORK TAJMS! Bivši predsednik Irana "potpuno neistinitim" nazvao tvrdnje o radu za izraelski Mosad
Mahmud Ahmadinedžad
PlanetaAKTIVIRANA PVO OKO IRANSKE NUKLEARKE, TRAMP PRETI NAPADOM NA MOSTOVE! Predsednik Amerike dao Teheranu rok od nedelju dana: Uništićemo sve njihove elektrane!
x EPA Graeme Sloan Pool copy.jpg
PlanetaAMERIKA POKRENULA NOVI MASOVNI NAPAD NA IRAN! Pogođeno više od 80 meta! Uvedena blokada iranskih luka
profimedia-1107211751.jpg
PlanetaCENA NAFTE DIVLJA NAKON IRANSKE ODMAZDE U ORMUSKOM MOREUZU, IMA MRTVIH! Napadnuta 2 tankera UAE, kreće nova američka blokada, Tramp uvodi taksu od 20% (VIDEO)
Iran Američke snage napad na iranske vojne mete.jpg