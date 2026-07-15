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Nakon stravične tragedije koja se dogodila u nemačkom gradu Kelkhajmu, nedaleko od Frankfurta, u javnost izlaze novi, potresni detalji o žrtvi i osumnjičenom za brutalno ubistvo koje je duboko potreslo tamošnju hrvatsku zajednicu.

Kako Fenix saznaje od izvora bliskih porodici, koji su želeli da ostanu anonimni, iza ovog strašnog zločina krije se komplikovana porodična drama.

Osumnjičeni za ubistvo je Stanislav S. (60), Hrvat poreklom iz Hercegovine, dok je žrtva njegova bivša supruga Višnja S. (58). Prema tvrdnjama prijatelja porodice, Stanislav i Višnja venčali su se pre 35 godina, ali su se pre više godina razveli i nastavili odvojene živote.

1/32 Vidi galeriju Nemačka policija Foto: Shutterstock, Profimedia, HENDRIK SCHMIDT / AFP / Profimedia

Kako navodi sagovornik Feniksa, Stanislav je nedavno došao u Kelkhajm zbog posla. Pošto nije mogao da pronađe stan, Višnja ga je primila kod sebe da privremeno boravi. Nažalost, njena dobra volja i saosećanje završili su se nezapamćenom tragedijom.

Prema informacijama izvora Feniksa, neposredno pre napada izbila je žestoka svađa ispred jednog kafića u blizini lokalne pijace u Kelkhajmu. Sukob je ubrzo eskalirao na otvorenom prostoru, nakon čega je Stanislav nasrnuo na bivšu suprugu i usmrtio je.

Svedok koji je video napad ispričao je da je muškarac, za koga sumnja da je bio pod dejstvom alkohola, ženu napao mačetom i zadao joj ubod u vrat. Prizor je opisao kao jeziv, navodeći da je sve bilo prekriveno krvlju i da je, u strahu za sopstveni život, pobegao sa mesta događaja.

Dodao je da je žena nakon napada potrčala u istom pravcu, a zatim se, prema njegovom utisku, srušila. Kaže da je video samo jedan ubod, nakon čega je napad bio završen.

Kako je saopštilo Državno tužilaštvo u Frankfurtu, supružnici su bili hrvatski državljani i u braku od 1991. godine. Pošto je istraga još u ranoj fazi, tužilaštvo za sada ne želi da iznosi dodatne informacije o mogućem motivu i okolnostima tragedije.

Svedoci savladali napadača sa mačetom

Prema ranijim navodima policije i tužilaštva, muškarac je u utorak uveče na otvorenom prostoru u blizini pijace u Kelkhajmu usmrtio svoju suprugu. Svedoci su ga savladali i zadržali do dolaska policije, koja ga je potom uhapsila. Prema navodima policije, napadač je tom prilikom lakše povređen.

Zločin, koji se dogodio pred brojnim očevicima, izazvao je veliko zgražanje javnosti.

Jedan od svedoka izjavio je da se u trenutku napada nalazio svega nekoliko metara od mesta događaja. Ispričao je da je, nakon što je video krvavi napad, u panici pobegao strahujući za svoj život. Prema njegovim rečima, žrtva je pokušala da pobegne, ali je ubrzo kolabirala.

Drugi svedoci navode da je ceo napad trajao veoma kratko i da su uspeli da vide samo jedan ubod pre nego što je sve bilo gotovo.

Žrtva preminula na licu mesta

Prema policijskim informacijama, žena je preminula od zadobijenih povreda na licu mesta. Tragedija se dogodila pred brojnim prolaznicima, budući da je reč o delu grada sa više ugostiteljskih objekata, gde je u večernjim satima bilo mnogo ljudi.

Neposredno nakon napada, nekoliko građana uspelo je da savlada osumnjičenog u blizini gradskog trga i zadrži ga do dolaska policije.

Poznanik otkrio detalje: "Ponekad je bio agresivan i pretio joj"

Vladimir Milovac iz Kelkhajma rekao je za nemački Focus da osumnjičenog poznaje dugi niz godina, dok je njegovu suprugu upoznao pre nekoliko meseci. Njihovi psi često su se zajedno igrali, pa je imao priliku da bolje upozna bračni par.

Prema njegovim rečima, žena je u poslednje vreme delovala iscrpljeno i pod velikim stresom, dok je njen suprug umeo da bude agresivan i navodno joj je pretio. Ipak, Milovac kaže da nije želeo da se meša u njihov odnos. Kada je ujutru saznao za njenu smrt, vest ga je, kako kaže, duboko rastužila.

Na mestu tragedije ujutru su se pojavili i građani koji su ostavljali cveće. Jedna žena položila je belu ružu uz ostale bukete.

"Jutros sam pročitala šta se dogodilo i to me je zaista pogodilo", rekla je. Dodala je da na tom mestu često doručkuje i da je ružu ostavila jer "čovek u ovakvoj situaciji ne može da učini ništa drugo".

Na pitanje kako doživljava činjenicu da se takav zločin dogodio u njenom gradu, odgovorila je: