IZRAEL PRISTAO NA POVLAČENJE? Tajni pregovori u Rimu doneli pomak! Amerikanci posredovali, objavljeni detalji
Liban i Izrael završili su danas u Rimu pregovore vođene uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, a američki zvaničnik izjavio je da je ostvaren napredak u sprovođenju plana koji bi mogao da omogući početak povlačenja izraelskih snaga iz pojedinih delova južnog Libana već u narednim danima.
Dve zemlje, koje su decenijama u sukobu, održale su pregovore na nivou ambasadora u američkoj ambasadi u Rimu u utorak i sredu. To je bila šesta runda direktnih razgovora otkako je 2. marta izbio novi sukob između Izraela i libanske oružane grupe Hezbolah, u okviru šire regionalne krize.
Prema sporazumu postignutom 26. juna uz posredovanje SAD, Liban i Izrael saglasili su se da pokrenu projekat "pilot-zona". Plan predviđa razoružavanje militantnih grupa, što se pre svega odnosi na Hezbolah, raspoređivanje libanske vojske na jugu zemlje i postepeno povlačenje izraelskih snaga sa teritorije koju i dalje kontrolišu.
Pregovori ulaze u tehničku fazu
Američki zvaničnik je u pisanoj izjavi dostavljenoj novinarima dvodnevne razgovore ocenio kao "produktivne i pozitivne".
"Dogovorili smo strukturu i smernice za proces uspostavljanja pilot-zona, koje bi trebalo da budu finalizovane i sprovedene u narednim danima", rekao je on.
Dodao je da će pregovori sada ući u tehničku fazu, sa ciljem sprovođenja okvirnog sporazuma i postizanja sveobuhvatnog dogovora između Izraela i Libana.
Za sada nije bilo zvaničnih komentara ni iz Bejruta ni iz Jerusalima o napretku postignutom tokom razgovora.
Izraelska vojska trenutno kontroliše tampon-zonu duboku oko 10 kilometara duž granice sa Libanom. Izraelski zvaničnici tvrde da je prisustvo vojske u toj oblasti neophodno radi zaštite severnih delova Izraela od napada Hezbolaha.
Liban, s druge strane, zahteva da Izrael odmah započne povlačenje svojih snaga, dok izraelske vlasti poručuju da će vojska ostati u južnom Libanu sve dok Hezbolah ne bude razoružan.
Direktni pregovori nastavljeni su uprkos povremenim smrtonosnim izraelskim napadima i oštrom protivljenju Hezbolaha, koji odbacuje mogućnost razoružavanja i smatra da samo pritisak njegovog saveznika Irana može da dovede do okončanja rata i povlačenja izraelskih snaga.
(Kurir.rs/Reuters)