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Liban i Izrael završili su danas u Rimu pregovore vođene uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, a američki zvaničnik izjavio je da je ostvaren napredak u sprovođenju plana koji bi mogao da omogući početak povlačenja izraelskih snaga iz pojedinih delova južnog Libana već u narednim danima.

Dve zemlje, koje su decenijama u sukobu, održale su pregovore na nivou ambasadora u američkoj ambasadi u Rimu u utorak i sredu. To je bila šesta runda direktnih razgovora otkako je 2. marta izbio novi sukob između Izraela i libanske oružane grupe Hezbolah, u okviru šire regionalne krize.

1/4 Vidi galeriju IZRAEL UNIŠTIO SEDIŠTE AP I AL DŽAZIRE U GAZI: Vlasnik zgrade od 12 spratova pre napada pričao sa IDF pred kamerama, ali uzalud! Foto: AP/Hatem Moussa, AP/Mahmud Hams

Prema sporazumu postignutom 26. juna uz posredovanje SAD, Liban i Izrael saglasili su se da pokrenu projekat "pilot-zona". Plan predviđa razoružavanje militantnih grupa, što se pre svega odnosi na Hezbolah, raspoređivanje libanske vojske na jugu zemlje i postepeno povlačenje izraelskih snaga sa teritorije koju i dalje kontrolišu.

Pregovori ulaze u tehničku fazu

Američki zvaničnik je u pisanoj izjavi dostavljenoj novinarima dvodnevne razgovore ocenio kao "produktivne i pozitivne".

"Dogovorili smo strukturu i smernice za proces uspostavljanja pilot-zona, koje bi trebalo da budu finalizovane i sprovedene u narednim danima", rekao je on.

Dodao je da će pregovori sada ući u tehničku fazu, sa ciljem sprovođenja okvirnog sporazuma i postizanja sveobuhvatnog dogovora između Izraela i Libana.

1/8 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Za sada nije bilo zvaničnih komentara ni iz Bejruta ni iz Jerusalima o napretku postignutom tokom razgovora.

Izraelska vojska trenutno kontroliše tampon-zonu duboku oko 10 kilometara duž granice sa Libanom. Izraelski zvaničnici tvrde da je prisustvo vojske u toj oblasti neophodno radi zaštite severnih delova Izraela od napada Hezbolaha.

Liban, s druge strane, zahteva da Izrael odmah započne povlačenje svojih snaga, dok izraelske vlasti poručuju da će vojska ostati u južnom Libanu sve dok Hezbolah ne bude razoružan.