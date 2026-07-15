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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je na konferenciji za novinare da bi Kremlj nakon predsedničkih izbora u Rusiji mogao da pokrene novi talas mobilizacije kako bi izbegao visoke troškove angažovanja vojnika po ugovoru.

Zašto bi Putin mogao da pokrene novu mobilizaciju

Prema rečima Zelenskog, predsednički izbori u Rusiji predstavljaju važnu prekretnicu nakon koje bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da donese odluke o dodatnoj eskalaciji rata. Jedna od najizvesnijih mogućnosti, kako je naveo, jeste proširenje mobilizacije.

„Razumemo da bi to moglo da podrazumeva povećanje mobilizacije. To je jedan od najočiglednijih poteza, ali za angažovanje vojnika po ugovoru potreban je veliki novac. On neće moći značajno da poveća broj vojnika po ugovoru jer to zahteva velika finansijska sredstva. Zato bi mogao da se odluči za širu mobilizaciju, za koju nisu potrebni tako skupi ugovori“, rekao je Zelenski.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na samitu u Viljnusu u Litvaniji Foto: TOMS KALNINS/EPA

On je naglasio da Ukrajina procenjuje sve rizike i da mora unapred da se pripremi za moguće odluke Kremlja.

Prema njegovim rečima, pored mobilizacije, Moskva i dalje raspolaže drugim načinima za eskalaciju sukoba na frontu, koje bi Putin mogao da iskoristi kako bi stekao vojnu prednost ili izvršio pritisak na druge države.

Pregovori i podrška Zapada

Istovremeno, Zelenski smatra da postoji i druga mogućnost – nastavak aktivnih operacija ukrajinskih odbrambenih snaga, koje bi, prema njegovim rečima, mogle da primoraju Kremlj da sedne za pregovarački sto.

Predsednik Ukrajine rekao je da je liderima Evropske unije i predsedniku Sjedinjenih Američkih Država izneo svoje viđenje onoga što je Ukrajini potrebno kako bi se taj proces ubrzao.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najavljene diplomatske promene i saradnja sa EU

Zelenski je govorio i o navodnom tajnom sporazumu sa zemljama Bliskog istoka. Potvrdio je da takvi dogovori postoje, ali je istakao da zbog bezbednosnih razloga trenutno ne može da otkrije njihove detalje.

Najavio je i veliku reorganizaciju ukrajinske diplomatske mreže. Kako je rekao, očekuju se promene među ambasadorima, a pojedini ukrajinski diplomate, uključujući i ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama, napustiće svoje funkcije nakon završetka konsultacija.