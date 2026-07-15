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Usred beskrajnog Tihog okeana, više od 1.300 kilometara jugozapadno od Havaja, nalazi se Džonstonov atol, malo, danas nenaseljeno ostrvo koje krije jednu od najmračnijih priča iz doba Hladnog rata.

Iako danas deluje kao zaboravljeno parče kopna usred okeana, decenijama je predstavljalo jednu od najtajnovitijih američkih vojnih baza, na kojoj su izvođeni nuklearni eksperimenti i razvijani poverljivi vojni programi daleko od očiju javnosti.

Pre nego što je postao deo američke vojne infrastrukture, atol je bio poznat uglavnom po bogatim nalazištima guana, prirodnog đubriva nastalog od ptičjeg izmeta.

Sjedinjene Američke Države pripojile su ga 1858. godine, ali je njegov pravi strateški značaj postao očigledan tek tokom Drugog svetskog rata, kada je pretvoren u vazdušnu i pomorsku bazu.

Ostrvo na kojem su izvođeni nuklearni eksperimenti

Početkom Hladnog rata ostrvo je dobilo sasvim novu ulogu. Zbog velike udaljenosti od naseljenih područja, američka vojska izabrala ga je kao idealno mesto za izvođenje nekih od najrizičnijih nuklearnih testova. Tokom operacija „Hardtak I“ i „Dominik“ sa atola su lansirane rakete sa nuklearnim bojevim glavama koje su detonirane visoko iznad Zemljine površine.

Najpoznatiji test izveden je 1962. godine u okviru operacije „Starfiš Prajm“. Nuklearna eksplozija snage 1,4 megatona aktivirana je na visini od oko 400 kilometara iznad atola. Posledica je bila ogromna veštačka aurora koja se mogla videti hiljadama kilometara daleko, od Havaja pa sve do Novog Zelanda.

Foto: Shutterstock

Međutim, spektakularni prizori bili su samo deo priče. Eksplozija je izazvala snažan elektromagnetni puls koji je poremetio rad električne mreže i telekomunikacija na Havajima, iako su se nalazili više od 1.300 kilometara od mesta detonacije. Nekoliko satelita u Zemljinoj orbiti pretrpelo je ozbiljna oštećenja ili je potpuno prestalo da funkcioniše.

Radioaktivni otpad zatrpan u laguni

Posebno ozbiljne posledice ostavili su neuspešni testovi. Tokom jednog lansiranja raketa je eksplodirala neposredno nakon poletanja, raspršivši delove nuklearne bojeve glave i radioaktivni plutonijum po ostrvu i okolnoj laguni. Samo nekoliko nedelja kasnije dogodila se još jedna eksplozija na lansirnoj rampi, koja je dodatno kontaminirala zemljište, objekte i opremu.

Da bi što pre nastavila program testiranja, američka vojska veliki deo radioaktivnog otpada zatrpala je u laguni. Kasnije je isti materijal iskorišćen za proširenje površine ostrva, zbog čega je radioaktivna kontaminacija ostala trajno prisutna u njegovom tlu.

Tajna baza koja je razvijala oružje budućnosti

Džonstonov atol nije bio važan samo zbog nuklearnih testova. Na njemu je razvijan i jedan od najtajnijih američkih vojnih programa, čiji je cilj bio uništavanje neprijateljskih satelita nuklearnim projektilima. Reč je o jednom od prvih pokušaja razvoja protivsatelitskog naoružanja tokom Hladnog rata.