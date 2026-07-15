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Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas vazdušnih udara na Iran, saopštila je američka Centralna komanda (CENTCOM).

Prema zvaničnom saopštenju, operacija je počela danas u 15 časova po istočnoameričkom vremenu (ET), a meta su iranske vojne sposobnosti koje se, kako navodi američka vojska, koriste za ugrožavanje plovila koja prolaze kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za međunarodnu trgovinu.

„U 15 časova po istočnoameričkom vremenu, snage američke Centralne komande započele su dodatni talas udara na Iran. Napadi su usmereni na iranske vojne kapacitete koji se koriste za pretnje brodovima koji slobodno prolaze kroz Ormuski moreuz. Američka vojska poziva Iran na odgovornost po naređenju vrhovnog komandanta“, saopštio je CENTCOM.

Ovo predstavlja drugi talas američkih udara tokom dana i nastavak vojne kampanje koju Vašington obrazlaže zaštitom slobode plovidbe kroz Ormuski moreuz, strateški prolaz kroz koji prolazi značajan deo svetskog izvoza nafte i gasa.