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Administracija Donalda Trampa pokrenula je hitnu istragu nakon curenja poverljivih informacija o novom predsedničkom avionu "Air Force One".

Zvaničnicima su traženi mobilni telefoni, a u Zapadnom krilu Bele kuće formiran je krizni tim koji pojedini izvori nazivaju "ratnom sobom".

Prema navodima CNN-a, predsednik je bio izuzetno ljut zbog objavljivanja informacija o bezbednosnim nedostacima aviona, što je dovelo do opsežne istrage u više državnih institucija.

Bela kuća pokrenula je opsežnu istragu nakon što su u javnost procurile informacije o novom predsedničkom avionu "Air Force One", koji je Katar poklonio Sjedinjenim Američkim Državama.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Prema navodima CNN-a, od pojedinih zvaničnika zatraženo je da istražiteljima predaju svoje mobilne telefone radi provere mogućeg curenja poverljivih podataka.

Izvori tvrde da je predsednik Donald Tramp bio izuzetno ljut zbog objavljivanja informacija, nakon čega je njegova administracija hitno pokrenula istragu koja je izazvala veliku uznemirenost u državnim institucijama.

Formirana "ratna soba"

Koliko je situacija ozbiljna pokazuje i činjenica da je najmanje jedna savezna agencija zaposlenima poslala interno upozorenje u kojem ih obaveštava da, ukoliko ih kontaktiraju spoljne istražne službe radi prikupljanja informacija ili uređaja, o tome odmah obaveste pravne zastupnike svoje agencije.

Prema informacijama CNN-a, direktor FBI-ja Keš Patel prekinuo je planirani put u Čikago kako bi se uključio u istragu u Beloj kući.

Navodi se da je gotovo sedam sati proveo u kancelariji pored one koju koristi šefica kabineta Suzi Vajls, gde je formiran krizni tim koji je jedan od izvora opisao kao "ratnu sobu". Istražitelji su razgovarali sa zvaničnicima iz više državnih institucija, posebno sa onima koji su putovali sa Trampom ili učestvovali u organizaciji njegovih putovanja. Kako navodi CNN, nisu svi pristali da predaju svoje mobilne telefone.

Foto: Reuters, AP, EPA

Sporni avion iz Katara

Istraga je dospela u žižu javnosti nakon što je New York Times objavio tekst o bezbednosnim nedostacima novog predsedničkog aviona. Ubrzo potom Ministarstvo pravde izdalo je sudske pozive za pet novinara lista, zahtevajući da svedoče pred saveznom velikom porotom u okviru istrage o curenju poverljivih informacija. Sudski pozivi uručeni su i na kućnim adresama pojedinih novinara.

Portparol Ministarstva pravde nije potvrdio niti demantovao izdavanje sudskih poziva, ali je za Rojters rekao da administracija ne cilja novinare, već osobe koje su odale poverljive informacije. Bela kuća sva pitanja uputila je Ministarstvu pravde.

Potez je izazvao oštre reakcije medijskih organizacija. Udruženje dopisnika Bele kuće, Nacionalni pres klub i druge organizacije ocenile su da se radi o ozbiljnom pritisku na slobodu medija i upozorile da bi ovakav presedan mogao da ugrozi zaštitu novinarskih izvora zagarantovanu Prvim amandmanom.

U centru cele afere nalazi se avion vredan oko 400 miliona dolara, koji je Katar poklonio Sjedinjenim Američkim Državama. Letelica je prošle sedmice prvi put uvedena u upotrebu, ali su mediji objavili da joj nedostaju pojedini sistemi zaštite koje imaju standardni predsednički avioni, uključujući određene protivraketne kapacitete. Administracija osporava da bezbednosni razlozi utiču na korišćenje aviona.