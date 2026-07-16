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Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su 24. juna pogodili Venecuelu porastao je na više od 4.300, saopštila je vlada te zemlje.

Predsednik venecuelanske Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez objavio je na Telegramu da su u dva uzastopna zemljotresa poginule najmanje 4.333 osobe, dok je 16.740 ljudi povređeno. Hiljade ljudi i dalje se vode kao nestale.

Zemljotres jačine 7,5 stepeni, najjači koji je pogodio Venecuelu u više od jednog veka, usledio je samo 39 sekundi nakon prvog potresa jačine 7,2 stepena. U snažnim podrhtavanjima sravnjeni su čitavi stambeni blokovi u priobalnoj saveznoj državi La Gvajra.

Iako su spasilačke ekipe obustavile potragu za preživelima, članovi porodica i dalje pretražuju ruševine u nadi da će pronaći tela svojih najmilijih i dostojno ih sahraniti.

1/12 Vidi galeriju Zemljotres u Venecueli - potraga za preživelima i čišćenje ruševina Foto: RONALD PENA R/EFE, Matias Delacroix/AP

U petak je novi zemljotres jačine 3,0 stepena pogodio centralni deo Karakasa, izazvavši kratkotrajnu paniku i evakuaciju pojedinih zgrada.

UN traže skoro 300 miliona dolara pomoći

Obnova zemlje predstavlja ogroman izazov za Venecuelu, čije su državne službe već godinama ozbiljno oslabljene dugotrajnom ekonomskom krizom.

Ujedinjene nacije uputile su u sredu hitan apel za prikupljanje skoro 300 miliona dolara pomoći kako bi se obezbedila podrška za oko 1,3 miliona ljudi kojima je hitno potrebna pomoć. Mobilne kuhinje, ambulante i poljske bolnice postavljene su na javnim površinama u severnoj saveznoj državi La Gvajra, koja je pretrpela najveća razaranja.

Kancelarija UN za smanjenje rizika od katastrofa procenila je da direktna materijalna šteta na stambenim objektima i infrastrukturi iznosi oko 37 milijardi dolara.

Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez zatražila je da se odmrznu sredstva Venecuele koja se nalaze u inostranstvu kako bi bila iskorišćena za obnovu zemlje. Ona je u sredu saopštila da je od britanskog kralja Čarlsa zatražila oslobađanje oko 30 tona venecuelanskog zlata koje je zamrznuto u okviru sankcija Ujedinjenog Kraljevstva.

Rodrigez je branila odgovor vlasti na katastrofu i poručila da zemlja neće potonuti u društvene nemire.