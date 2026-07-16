ZELENSKI SMENIO MINISTRA KOJI KRIM PRETVARA U "OSTRVO" I ODSECA RUSE! Fedorov preokrenuo tok rata, dobio otkaz nakon uspešne probe ukrajinske balističke rakete!
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski smenio je popularnog mladog ministra odbrane Mihaila Fedorova (35), uprkos molbama stranih partnera i civilnog društva da to ne čini.
Gardijan navodi da je Fedorov smenjen u okviru rekonstrukcije vlade koju je naložio Zelenski.
U objavi na Telegramu Fedorov je potvrdio da napušta funkciju ii poručio da mu je bila "velika čast" da služi ukrajinskom narodu.
Britanski list navodi da se Fedorovu pripisuju zasluge za transformaciju Ministarstva odbrane i smanjenje korupcije.
Navodi se da se njegovih šest meseci na funkciji poklopilo sa dramatičnim poboljšanjem položaja Ukrajine na bojnom polju.
Kijev je u tom periodu više puta uspešno napao ruske rafinerije nafte dronovima dugog dometa, osramotivši na taj način ruskog predsednika Vladimira Putina i stvorivši nestašicu goriva širom te zemlje.
U oproštajnoj poruci Fedorov je naveo dostignuća tokom kratkog mandata.
Fedorov: Uštedeo sam državnom budžetu milijarde dolara
Među njima su onemogućavanje korišćenja satelitskog interneta Starlinka ruskim trupama i nabavka više vrsta dronova, koji se koriste za uništavanje "neprijateljske logistike" i izolaciju Krima, poluostrva koje je Rusija anektirala.
On je naveo da je "radikalno poboljšao" sistem nabavki, uštedevši državnom budžetu "milijarde dolara".
Na dan odlaska sa funkcije sada već bivši ministar odbrane je otkrio i da je ukrajinska vojska uspešno testirala balističku raketu.
- Iz osnova smo izmenili tehničke zahteve i postigli maksimalnu tačnost. Smanjili smo troškove za 30 odsto. Ukrajina će ući u novu ligu - poručio je Fedorov.
Gardijan navodi da još uvek nije poznato da li će Fedorov dobiti drugu funkciju u vladi.
Parlament Ukrajine je ranije ove nedelje prihvatio ostavku premijerke Julije Sviridenko nakon što je Zelenski kazao da je vladi potrebno resetovanje.
Navodi se da će novi premijer verovatno biti Serhij Korecki, prvi čovek energetske kompanije "Naftogaz".
Sukob sa generalom Sirskim
Smena Fedorova je razbesnela njegove pristalice, a stigla je usred glasina o sukobu sa general-pukovnikom Oleksandrom Sirskim, glavnokomandujućim ukrajinske vojske.
Organizacija Prijatelji Ukrajine, u kojoj je i bivši američki ambasador u Rusiji Majkl Mekfol, ove sedmice je pozvala Zelenskog da zadrži Fedorova na funkciji ministra odbrane.
I opoziciona političarka Irina Geraščenko je osudila ovaj potez predsednika Ukrajine.
Artem Bronžukov, zamenik direktora tink-tenka "Politika“, opisao je iznenadnu smenu ministara odbrane kao "abnormalan" potez u zemlji koja vodi opšti rat protiv neprijatelja kao što je Rusija.
On je ocenio da je Fedorov ukrajinskoj vojsci vidljivo poboljšao situaciju na frontu i šire za samo "tri ili četiri meseca".
- Rezultati su primetni kada je reč o vazdušnim udarima srednjeg dometa, kojima je Ukrajina praktično pretvorila Krimsko poluostrvo u ostrvo (odsecanjem drumskih veza sa teritorijom u zaleđu koju kontrolišu ruske trupe, prim. nov.) U tom kontekstu, postoji poverenje u Mihaila Fedorova. Njega podržavaju naši zapadni partneri, podržava ga progresivni deo društva - kazao je Bronžukov za Radio NV.
(Kurir.rs/The Guardian/Preveo i priredio: N. V.)