Si, ujedno i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) i predsednik Centralne vojne komisije, naglasio je potrebu da se u potpunosti primeni filozofija urbanog razvoja usmerena na ljude.



Istakao je da sprovođenje projekata urbane obnove mora biti temeljno, pažljivo i efikasno, kako bi se kontinuirano povećavali osećaj ispunjenosti, sreće i sigurnosti građana.



U okrugu Huangpu, Si je obišao stambenu zajednicu sa četiri zgrade izgrađene pedesetih godina prošlog veka, koje su sada obnovljene i modernizovane, čime su značajno poboljšani uslovi života stanovnika.



Naglasio je da Centralni komitet KPK pridaje veliki značaj urbanom razvoju i da je posvećen izgradnji modernizovanih gradova, te da obnova starih stambenih naselja predstavlja važan deo tog procesa.



Tokom posete domu jednog penzionera, Si se detaljno upoznao sa uslovima života i rekao da je KPK posvećena služenju narodu, te da samo kada ljudi žive u miru i zadovoljstvu, Partija i vlada mogu biti spokojni. Izrazio je nadu da će penzioneri iskoristiti vreme u penziji i voditi još kvalitetniji porodični život.



Predsednik Kine je potom obišao pijacu sa svežim namirnicama u okviru stambene zajednice kako bi proverio snabdevanje voćem i povrćem. Naglasio je važnost unapređenja upravljanja lokalnim zajednicama, izgradnje dobro opremljenih naselja i stvaranja pogodnog životnog okruženja za stanovnike.



Si je naglasio da se Kina trenutno nalazi u ključnom periodu za zaštitu od poplava. Pozvao je sve lokalne vlasti da budu spremne i za najgore scenarije i ekstremne situacije, da pažljivo prate padavine, stanje vodotokova i razvoj tajfuna, sprovedu temeljne provere radi otkrivanja potencijalnih rizika i ulože maksimalne napore u prevenciju i kontrolu poplava, hitne intervencije i pružanje pomoći ugroženima kako bi se efikasno zaštitili životi i imovina građana.



Sija je tokom inspekcijske posete pratio Cai Ći, član Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta KPK i direktor Generalne kancelarije Centralnog komiteta KPK.