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SAD su rano jutros pojačale vazdušne udare u Iranu gađanjem ciljeva u severnom delu te zemlje, a američka vojske je otvorila vatru na brod koji je, prema njenim navodima, pokušavao da probije pomorsku blokadu.

Iran je uzvratio napadima raketama i dronovima na Bahrein, Jordan i Kuvajt pre zore.

Više dana uzajamnih udara SAD i Irana širom Bliskog istoka obnovilo je pretnje za Ormuski moreuz, poništilo privremeni sporazum o okončanju rata i moglo bi ceo region da vrati nazad u opšti rat.

Iranski zvaničnici kažu da je u američkim udarima ubijeno više od 35 osoba i ranjeno preko 300.

Pogođene su oblasti oko glavnog grada Irana, Teherana prvi put u najnovijoj rundi nasilja.

Kada su SAD i Izrael pokrenuli rat na Iran, 28. februara, Teheran je zapravo zatvorio Ormuski moruz za saobraćaj, što je dovelo do skoka cena nafte, veštačkog đubriva i mnoge druge robe mnogo dalje od regiona i dao Iranu veliki adut u pregovorima.

Porast cena posebno predstavlja izazov za predsednika SAD Donalda Trampa i njegovu Republikansku partiju koja se nada da će zadržati kontrolu nad Kongresom u izborima u novembru.

1/9 Vidi galeriju Tankeri u Ormuskom moreuzu Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/ ISNA NEWS/ISNA NEWS AGENCY, STR/AP

Vašington je pokušavao ponovo da otvori taj plovni put, što je dovelo do toga da je Tramp uveo pomorsku blokadu u sredu.

Predsednik iranskog parlamenta i vodeći pregovarač Mohamad Bager Galibaf rekao je da je Teheran spreman za širu vojnu konfrontaciju ako SAD ne ispune odrebe privremenog sporazuma.

Iranska paravojna Revolucionarna garda zapretila je da će prekinuti sav izvoz energenata sa Bliskog istoka zbog američke blokade.

"Izvoza nafte i gasa iz regiona će ili biti za sve ili ni za koga", saopštila je Revolucionarna garda.

Tramp je ponovo izjavio da je Iran spreman da postigne sporazum, ali nije dao dodatne detalje.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Tramp je drugom prilikom poručio putem društvenih mreža da je Teheran napravio gest dobre volje oslobađanjem američke državljanke neopravdano zatvorene u Iranu od 2024. godine.

Advokat za ljudska prava Džared Genser objavio je saopštenje u kome je identifikovao zatvorenicu kao njegovu klijentkinju Denu Karari, američko-iransku državljanku koja vodi neprofitnu organizaciju i bila je optužena za špijunažu.

Iran nije odmah potvrdio njeno oslobađanje i taj slučaj nije poznat u javnosti, kao što se dešava sa privođenjima u Iranu.

1/10 Vidi galeriju USS Abraham Linkoln nosač aviona Foto: Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY, Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

U američkim udarima rano jutros gađano je oko Teherana, javili su državni mediji. Takođe su, prema izveštajima, u američkim napadima ciljani provincija Semnan, gde se nalaze objekti za proizvodnju balističkih raketa i svemirski program.

Američka vojska saopštila je da je otvorila vatru na tanker Belma koji plovi pod zastavom Kurasaa, i išao je ka ostrvu Karg, glavnom iranskom terminalu za izvoz nafte u Persijskom zalivu.

Pošto je brod ignorisao brojna upozorenja američke letelice su ga onesposobile to pogocima u brodski dimnjak.