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Smena Mihaila Fedorova sa mesta ministra odbrane Ukrajine, koju je naredio predsednik Volodimir Zelenski, izazvala je talas kritika vojnika, veterana i ličnosti civilnog društva.

Kijev indipendent prenosi njihove tvrdnje da Ukrajina time gubi jednog od svojih najefikasnijih zvaničnika koji su viđeni u ratno vreme i to bez adekvatnog objašnjenja.

Dmitro Kozjatinski, ratni veteran koji je bio vodeći organizator masovnih protesta prošlog leta protiv zakona koji je predložio Zelenski, a koji ograničava nezavisnost ukrajinskih agencija za borbu protiv korupcije, pozvao je na nove demonstracije.

- Ministar odbrane se smenjuje usred efikasnih – konačno efikasnih! – reformi, a zamenjuje ga neko pod kim svaka nada u reformu može da se zaboravi - napisao je Kozjatinski na Fejsbuku.

On je pozvao Ukrajince da se okupe na Trgu Ivana Franka u 9.01 časova – nakon svakodnevnog minuta ćutanja u Ukrajini u čast palih vojnika i civila poginulih u ratu – kako bi protestovali protiv onoga što je nazvao obrascem "zamene efikasnih ministara pogodnim poslušnicima".

- Nikada nećemo pobediti Rusiju sve dok ista totalna stagnacija i korupcija vladaju našom vojskom i našim ministarstvima - poručio je Kozjatinski.

"Da je bilo žalbi na Fedorova, smena bi bila razumljiva"

Pavlo Kazarin, narednik u 104. brigadi teritorijalne odbrane, nazvao je odluku o smeni Fedorova "potpuno zbunjujućom", napominjući da je svaka promena u rukovodstvu Ministarstva odbrane dovodila do zastoja u kreiranju politike koji je trajao nedeljama ili duže.

1/5 Vidi galeriju Mihailo Fedorov, smenjeni ministar odbrane Ukrajine Foto: Efrem Lukatsky/AP, PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE, PHIL NIJHUIS/ANP

Fedorov je treća osoba koja je obavljala funkciju ministra odbrane u poslednjih godinu dana.

- Da je bilo žalbi na Fedorovljev rad i efikasnost ministarstva tokom njegovog mandata, ova rekonstrukcija bi bila razumljiva. Ali nije bilo ničega - kazao je Kazarin za Kijev Independent.

Bogdan, oficir u ukrajinskim oružanim snagama, ponudio je umereniji stav.

On je rekao da je Fedorovljevo ministarstvo načinilo "određene pogrešne korake" pod pritiskom generala, ali ga je nazvao jedinim ministrom "koji je bar pokušao da reformiše vojsku" koristeći "sveže ideje i zdrave principe", čak i ako je sprovođenje bilo neuspešno — napominjući da su oficiri "ugušili“ njegove pokušaje da reformiše kadrovsku politiku vojske.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Ministar policije Klimenko viđen za ministra odbrane

Oficir Bogdan je dodao da ga više uznemiravaju izveštaji da bi ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko, koji je služio u ukrajinskoj nacionalnoj policiji, mogao da preuzme Ministarstvo odbrane.

- Lično uopšte ne verujem policiji i ne mogu da zamislim policajca koji služi kao ministar odbrane. Bojim se da će to dovesti do nazadovanja - ocenio je on.

Anatolij Hrapčinski, ukrajinski stručnjak za avijaciju i bivši oficir ukrajinskog vazduhoplovstva, rekao je da mu je "žao što je takva osoba uklonjena" iz ministarstva, nazivajući Fedorova retkim zvaničnikom sa "strateškom vizijom i agilnim pristupom".

1/5 Vidi galeriju ZELENSKI DOŠAO DO RUSKE GRANICE! Primio raport Sirskog, kaže da je još jedno naselje u Kurskoj oblasti POD UKRAJINSKOM KONTROLOM Foto: Printscreen X

"Zelenski uklonio najbolju osobu i ostavio najgoru"

U vezi sa medijskim izveštajima o razdoru između Fedorova i glavnokomandujućeg ukrajinske vojske Oleksandra Sirskog, Hrapčinski je otvoreno kazao da je "Zelenski uklonio najbolju osobu i ostavio najgoru".

Upozorio je da bi promena mogla da pogodi moral u redovima vojske.

- Kada se postavi kompetentan ministar koji započne da sprovodi reforme, samo da bi posle nekog vremena bio smenjen, raspoloženje u rovovima se menja - rekao je Hrapčinski.