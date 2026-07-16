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- Parlament će razmotriti njegovu kandidaturu u najskorije vreme, u skladu sa utvrđenom procedurom - izjavio je predsednik Vrhovne rade Ruslan Stefančuk.

Ranije je predsednik poslaničkog kluba "Sluga naroda"David Arahamija saopštio da je Serhij Korecki učestvovao na sednici tog kluba. On je predstavio svoje viđenje rada Kabineta ministara i strukture vlade.

1/7 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na vojnoj paradi u Parizu povodom Dana pada Bastilje Foto: Youtube/Associated Press

Prema njegovim rečima, Korecki ima značajno iskustvo u korporativnom i državnom sektoru i dobro se pokazao na čelu kompanija Ukrnafta i Naftogas.

- Tokom prošle grejne sezone gas je, faktički, bio jedini energent koji se stabilno isporučivao potrošačima uprkos napadima na kapacitete za proizvodnju i skladištenje. Smatramo da je takvo iskustvo izuzetno korisno, posebno sada, kada se Ukrajina priprema za verovatno najtežu zimu u svojoj istoriji - napisao je Arahamija.

Volodimir Zelenski i Serhij Korecki Foto: Office of the President of Ukraine

Dodao je da je među prioritetima rada Koreckog na mestu premijera naveo podršku građanima, pripremu za grejnu sezonu, jačanje Odbrambenih snaga i zaštitu infrastrukture.

Dan ranije, ukrajinski poslanik iz stranke "Evropska solidarnost" Aleksej Gončarenko izjavio je da predsednik uprave kompanije NJF "Naftogas Ukrajine" Serhij Korecki zakazuje sastanke sa parlamentarnim grupama kao jedini kandidat za mesto premijera.

1/12 Vidi galeriju Julija Sviridenko, bivša premijerka Ukrajine Foto: ANDRII NESTERENKO/EPA, ZUZANA GOGOVA/EPA

Odlazak premijerke Julije Sviridenko

Volodimir Zelenski je 12. jula izjavio da će u vladi doći do promena i ponudio premijerki Juliji Sviridenko drugo mesto. Sviridenko je potvrdila da će napustiti funkciju predsednice vlade.

Ukrajinski poslanik Jaroslav Železnjak napisao je da bi kandidati za mesto premijera mogli da budu aktuelni ministar energetike Denis Šmihal, smenjeni ministar odbrane Mihail Fedorov, gradonačelnik Harkova Igor Terehov i predsednik uprave NJF "Naftogas Ukrajine" Serhij Korecki. Kasnije su Železnjak i brojni mediji saopštili da je upravo Korecki glavni kandidat za mesto novog predsednika vlade.

1/5 Vidi galeriju Mihail Fedorov, bivši ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vrhovna rada je 14. jula razrešila Juliju Sviridenko sa funkcije. Do imenovanja novog premijera i formiranja nove vlade, kabinet će privremeno predvoditi potpredsednik vlade i ministar energetike Denis Šmihal.

"Interfaks-Ukrajina" je objavio da bi Sviridenko mogla da postane ambasadorka u Sjedinjenim Američkim Državama umesto Olge Stefanjišine, koja je zatražila završetak diplomatske službe zbog ličnih razloga.