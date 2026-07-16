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Protest protiv smene ministra odbraneMihaila Fedorovaokupio je u četvrtak ujutru, 16. jula, veliki broj ljudi u blizini Ivan Frankovog pozorišta u centru Kijeva, prema izveštaju dopisnika lista "Kijev post".

Nekoliko hiljada ljudi okupilo se na trgu ispred pozorišta, zahtevajući od predsednika Volodimira Zelenskog da poništi svoju odluku i zadrži Fedorova na funkciji. Lokacija protesta ima snažan simbolički značaj.

Ivan Frankovo pozorište nalazi se na samo nekoliko koraka od Predsedničkog kabineta i bilo je mesto masovnih protesta u julu 2025. godine, kada su se hiljade Ukrajinaca okupile nakon što je parlament izglasao ukidanje nezavisnosti Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) i Specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva (SAPO).

Protest u Kijevu zbog smene ministra odbrane Mihaila Fedorova Foto: Danylo Antoniuk/AP

Ti protesti postali su najveće demonstracije protiv vlasti od početka rata 2022. godine. Kako su se protesti širili širom zemlje, Zelenski je u roku od nekoliko dana povukao odluku i vratio nezavisnost tim institucijama.

Ovaj protest organizovan je putem društvenih mreža u sredu uveče. Dopisnik "Fajnenšel tajmsa" iz Kijeva Kristofer Miler objavio je na mreži "iks" da su organizatori prošlogodišnjih protesta zbog NABU-a pozvali na nove demonstracije uoči očekivanog glasanja parlamenta o novoj ukrajinskoj vladi.

1/3 Vidi galeriju Zelenski tokom posete Pokrovsku Foto: Printskrin Youtube

- Organizatori velikih protesta iz jula prošle godine protiv poteza Zelenskog kojima je ugrožena nezavisnost Nacionalnog antikorupcijskog biroa pozivaju Ukrajince da se okupe na istom trgu u četvrtak u 9:01 - napisao je Miler na mreži "Iks".

Dodao je da je "veliki deo ukrajinskog društva duboko nezadovoljan" odlukom Zelenskog da smeni Fedorova, posebno zato što "predsednik nije dao jasno objašnjenje za tu odluku".

Protest u Kijevu zbog smene ministra odbrane Ukrajine Foto: Danylo Antoniuk/AP

Demonstranti su ispunili Frankov trg noseći transparente kojima kritikuju smenu kao politički motivisanu i štetnu za tekuće reforme. Među parolama su: "Promenite se ili propadnite" i "Efikasnost je kontraindikovana".

Mnogi učesnici protesta opisali su Fedorova kao jednog od najefikasnijih ministara u vladi i ocenili da bi njegova smena mogla da zaustavi reforme u sektoru odbrane i ojača zastarele postsovjetske modele upravljanja.

Ljudi su nastavili da pristižu tokom celog jutra, a organizatori su očekivali da će protest trajati do večeri. Policija na licu mesta saopštila je da nije bilo incidenata niti problema sa javnom bezbednošću.

Smena Fedorova deo je šire rekonstrukcije vlade tokom koje je funkciju napustila i premijerka Julija Sviridenko. Očekuje se da će ga na mestu ministra odbrane zameniti ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.

Ove promene izazvale su zabrinutost opozicionih političara i analitičara. Poslanica stranke "Holos" Ina Sovsun rekla je za agenciju Rojters da je "veoma uplašena" mogućnošću nove nestabilnosti u Ministarstvu odbrane.

- Prethodno je Denis Šmihal bio ministar šest meseci. Dao je obećanja, počeo da ih sprovodi i bio smenjen. Ako se isto dogodi i Mihailu Fedorovu, to uopšte neće biti smešno - rekla je Sovsun.

1/12 Vidi galeriju Julija Sviridenko, bivša premijerka Ukrajine Foto: ANDRII NESTERENKO/EPA, ZUZANA GOGOVA/EPA

Politički analitičar Volodimir Fesenko, direktor Centra za političke studije Penta, takođe je upozorio da bi uklanjanje Fedorova moglo da poremeti ključne vojne reforme u kritičnoj fazi rata, čime je ponovio zabrinutost koju su izrazili opozicioni poslanici, prenosi Rojters.

Evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus opisao je Fedorovljevu smenu kao neočekivanu i naglasio da sporazumi Ukrajine sa Evropskom unijom o finansiranju proizvodnje oružja i dronova treba da ostanu na snazi.

U intervjuu za "Evropsku pravdu", Kubilijus je rekao da je bio iznenađen izveštajima da bi Fedorov mogao da napusti funkciju.

- Da, i to je bilo veliko iznenađenje - rekao je on.

Kubilijus je rekao da je njegova glavna briga ko će nadgledati ukrajinski sektor odbrane i šta će se dogoditi sa ministrom odbrane.

- Veoma blisko smo sarađivali sa Mihailom Fedorovom, i pre nego što je postao ministar odbrane, a posebno nakon toga. Tokom tog perioda zajedno smo postigli mnogo, uključujući gotovo svakodnevne napade na ciljeve u Moskvi, Sankt Peterburgu, Omsku, na Krimu i drugim mestima - rekao je on.

1/5 Vidi galeriju Mihail Fedorov, bivši ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Komentarišući Fedorovljev odlazak, Kubilijus je rekao da će ta odluka izazvati pitanja unutar EU o tome zašto se tako važan zvaničnik smenjuje.