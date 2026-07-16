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Rusijaje u noći 16. jula izvela napad balističkim raketama na glavni grad Ukrajine Kijev, pri čemu su poginule najmanje dve osobe, a još šest je povređeno, saopštili su zvaničnici.

Eksplozije su odjeknule u Kijevu nešto pre 1 sat posle ponoći po lokalnom vremenu, prema izveštajima novinara lista "Kijev independent" sa lica mesta. Timur Tkačenko, načelnik Kijevske gradske vojne administracije, rekao je da Rusija napada grad balističkim raketama.

Vazduhoplovne snage Ukrajine saopštile su da je najmanje osam balističkih raketa bilo usmereno ka Kijevu.

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko potvrdio je da su dve osobe poginule, dodajući da se među šestoro povređenih nalazi i šesnaestogodišnji dečak. Najmanje troje povređenih zahtevalo je hospitalizaciju.

Eksplozije su usledile u trenutku kada se Ukrajina još oporavljala od vesti da je samo nekoliko sati ranije ministar odbrane Mihail Fedorov smenjen sa te funkcije, posle nekoliko meseci na toj poziciji.

Vazdušne uzbune oglasile su se i u drugim delovima Ukrajine, uključujući oblasti udaljene od linije fronta, poput Vinjičke oblasti. Istovremeno, ukrajinske vazduhoplovne snage upozorile su na talase ruskih dronova tipa "Šahed" koji su se kretali ka različitim gradovima.

Eksplozije su prijavljene i u severoistočnom gradu Harkovu, usled napada dronovima, dok su balističke rakete pogađale Kijev.

U napadu su pogođena skladišta i nestambeni objekti u prestonici, saopštio je gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko. Napadi i dalje traju, a potpuni obim štete i broj žrtava još nisu poznati.

Tokom kasnog proleća i ranog leta, Rusija je vodila kampanju vazdušnih udara na ukrajinske gradove, preopterećujući oslabljene ukrajinske sisteme protivvazdušne odbrane napadima balističkim raketama. Glavna meta ove kampanje bio je Kijev.

Samo u julu Rusija je sedam puta napala Kijev balističkim raketama. Među tim napadima bio je razoran udar 2. jula, kada je poginulo više od 30 ljudi, a više od 100 je povređeno, kao i masovni napad 6. jula, u kojem je stradalo najmanje 26 ljudi.

Ruska ofanziva na Kijev koristi kritičnu slabost ukrajinske protivvazdušne odbrane - samo američki sistemi Patriot mogu efikasno da obaraju balističke rakete, a Ukrajina više nema presretače za sisteme Patriot na svojim zalihama.

Iako Ukrajina očekuje da do kraja godine počne domaću proizvodnju sopstvenih presretača uz licence iz SAD, to kratkoročno neće zaštititi stanovnike Kijeva od ruskih napada balističkim raketama.

U trenutku pojačanih raketnih napada i slabljenja odbrambenih kapaciteta, ukrajinska vlada i vojno rukovodstvo ponovo su uzdrmani novom "rekonstrukcijom" koju je pokrenuo predsednik Volodimir Zelenski.

Najveće nezadovoljstvo izazvala je smena Fedorova, popularne ličnosti koja je tokom kratkog mandata ostvarila konkretne rezultate. Fedorov je rekao da je jedno od njegovih dostignuća bilo uvođenje procesa analize nakon svakog masovnog napada, što je na kraju povećalo procenat presretanja ruskih dronova i raketa.