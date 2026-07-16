UŠAO SAM U SKLONIŠTE OD TORNADA NA FLORIDI: "DEFINITIVNO ĆE DA IZDRŽI" Pomazio ubicu zvečarki i video oklop "živog fosila" plave krvi starog 450 miliona godina!
Nažalost, većina ljudi je prestravljena od ovih stvorova, baš ih briga da li su otrovne ili ne.
Ovim rečima je Rik O'Konor počinje predavanje grupi srpskih novinara u pokaznoj zgradi isturenog odeljenja Instituta ishrane i poljoprivrednih nauka Univerziteta Floride u Pensakoli.
O pokaznoj zgradi ću kasnije, sada samo da kažem da između Gejnsvila, sedišta Univerziteta Florida i ove zgrade ima oko 550 kilometara, pa je zato istureno odeljenje.
Rik u rukama drži Slitera.
Sliter je kraljevska zmija Floride (Florida king snake), vrsta koja naraste do dva metra dužine.
Sliter nije dug dva metra, ali nije ni mali.
Rik je krenuo da Slitera pokaže deci u Pensakoli da se ne bi plašila ove zmije koju zovu kraljevska zato što je kralj za sve zmije severozapadne Floride ili "Florabame".
Jede sve - i neotrovne i otrovnice, a posebno tamani zvečarke.
Riku su javili da dolazimo, pa je rešio da Slitera predstavi prvo srpskim novinarima, a tek onda deci.
Sliter je obmotan oko Rikove ruke i prilično miran.
Rik kaže da je to zato što ga ljudi ne zanimaju.
- Kada ga uvedem u prostoriju gde ima drugih zmija, odmah diže glavu - kaže nam Rik.
Svakom od nas prinosi Slitera.
Koža ove zmije je nekako kao somot.
- Trudimo se dosta da obrazujemo ljude da nas ne zovu kada pronađu ovu zmiju na imanju, da znaju da je veoma korisna, pošto pored zmija jede i glodare koji mogu da šire bolesti. One donose dosta toga dobrog, ali postoji veliki strah od ovih stvorova - kaže Rik.
Pre nego što je nastavio tamo gde je planirao da ode, pokazuje nam i oklop potkovičastog raka, "živog fosila" koji se prvi put pojavio na Zemlji pre oko 450 miliona godina.
- Ne brinite, ovaj potkovičasti rak je i dalje živ, ovo je samo oklop koji zbaci kada ga preraste - objašnjava Rik.
Krv ove životinje, koja uprkos imenu nije rak već je najbliža morskim paucima, plave je boje, a razlog za to je što umesto gvožda sadrži bakar.
U krvi potkovičastog raka nalazi se enzim koji otkriva bakterije, tako da je savršena za dezinfekciju.
Ove nesrećne životinje zato masovno skupljaju, uzimaju im trećinu krvi i potom ih vraćaju u vodu, ali i to utiče na pad populacije.
- Ko uspe da veštački sintetiše krv potkovičastog raka, postaće miljarder - kaže Rik, stavlja Slitera u kavez i odlazi da pokaže zmiju deci.
Nakon njega na scenu stupa Tomas Derbes Drugi, morski biolog koji je godinama uzgajao ostrige u vodama oko Pensakole.
Tomas nam kaže da su na tom području sa šest farmi ostriga sad spali na dve, delom i zbog klimatskih promena, pošto velike kiše smanjuju salinitet morske vode i onda školjke uginu.
Kaže nam da je Pensakola sada postala najvlažnije područje u Americi i da je po količini padavina pretekla čak i Sijetl.
Na kraju nam se obraća Keri Stivenson, koja se bavi održivim razvojem obalskog područja Pensakole, za razliku od Rika i Tomasa koji su plaćeni iz grantova za morsko područje.
Keri nas vodi u sklonište od tornada koje se nalazi u uglu prostorije u kojoj su nas ugostili.
Sklonište je napravljeno u saradnji sa Univerzitetom Teksas tek.
Keri kaže da bi pokazna zgrada u kojoj se nalazimo "trebalo" da nas zaštiti od tornada, ali ovo sklonište "definitivno" hoće.
Zgrada je pokazna zato što je to njihov projekat i znatno se razlikuje od većine kuća koja smo videli u Pensakoli, pošto se na zastakljenim presecima zidova vidi da su korišćeni betonski blokovi i armatura, a ne samo daske.
Keri nas potom izvodi da vidimo i pokaznu baštu isturenog odeljenja instituta, gde nalazimo, između ostalog, biljke mesožderke, ali i prelepe cvetove hibiskusa.
Moram na kraju da kažem da je ovo troje entuzijasta ostavilo najpozitivniji utisak na mene od svih ljudi koji smo sretali tokom posete SAD krajem juna i početkom jula, prvo boravkom u Vašingtonu i potom u Pensakoli, a koju su nam omogućili američka ambasada u Srbiji i Stejt department, povodom obeležavanja 250. godišnjice osnivanja najmoćnije zemlje sveta.
Posvećenost Rika, Tomasa i Keri poslu koji obavljaju u njihovom malom isturenom odeljenju, na ovoj krajnjoj zapadnoj tački Floride, daleko od svetala Majamija, pa čak i Gejnsvila, sigurno je veća od novca koji primaju.
To je prava Amerika.
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)