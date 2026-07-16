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Serhij Korecki, izvršni direktor državne naftne i gasne kompanije Naftogas, predložen je za premijera od strane predsednika Volodimira Zelenskog 15. jula. Očekuje se da će vlada Koreckog biti imenovana kasnije istog dana.

Analitičari i poslanici rekli su za "Kijev independent" da Korecki ima dobru reputaciju.

Međutim, njegovo imenovanje obeležila je kontroverza zbog smene ministra odbrane Mihaila Fedorova, koji je važio za veoma efikasnog zvaničnika. Odluka Zelenskog da ga razreši izazvala je proteste širom zemlje 16. jula.

David Arahamija, šef poslaničkog kluba vladajuće stranke "Sluga naroda" u parlamentu, rekao je 15. jula da će iskustvo Koreckog u Naftogasu "biti od neprocenjive vrednosti, posebno sada kada se Ukrajina priprema za ono što bi mogla da bude najteža zima u njenoj istoriji".

Pre ulaska u državni energetski sektor, Korecki je izgradio karijeru u ukrajinskoj privatnoj industriji goriva. Godine 2013. postao je izvršni direktor kompanije Continuum Group i njene mreže benzinskih stanica WOG.

Bio je osnivač i vlasnik ukrajinskog lanca kafića Idealist Coffee Co.

Korecki je takođe od 2022. do 2025. godine rukovodio državnim energetskim kompanijama Ukrnafta i Ukrtatnafta.