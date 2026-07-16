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Sedmogodišnja devojčica, čiji su roditelji i šestomesečna sestra poginuli juče u teškoj saobraćajnoj nesreći na Halkidikiju, nalazi se u bolnici u izuzetno teškom stanju.

Majka i šestomesečna beba poginule su na mestu nesreće usled siline sudara. Otac je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu u Poligirosu, gde je ubrzo podlegao povredama.

Sedmogodišnja devojčica je rano jutros, intubirana, prebačena u drugu bolnicu i nalazi se na lečenju u jedinici intenzivne nege za decu. Grčki mediji preneli su da su žrtve bile u automobilu moldavskih registarskih oznaka.

1/4 Vidi galeriju Sudar automobila i cisterne na Halkidikiju u Grčkoj. Poginuli otac, majka i beba. Lekari se bore za život jednog preživelog deteta. Foto: Youtube/Open

Nesreća se dogodila oko 18:20 časova, na Halkidikiju regionalnom putu Nea Mudanja - Sitonija, u blizini mesta Metamorzis, kada se putnički automobil, iz za sada neutvrđenih razloga, sudario sa cisternom.

Devojčica operisana i intubirana



Prema navodima grčkog javnog servisa ERT, devojčica kojoj se lekari bore za život je sinoć kolima Hitne pomoći dovezena u Urgentni centar sa višestrukim povredama, uključujući povrede grudnog koša i prelome butne kosti, prenose grčki mediji.

Obavljena su dva operativna zahvata, koja su izveli dečji hirurzi i ortopedi, nakon čega je jutros, i dalje intubirana, prebačena u drugu bolnicu na dalje lečenje.

Kako je došlo do nesreće



Grčka policija saopštila je da se nesreća dogodila 15. jula oko 18:20 časova, na 28,6. kilometru regionalnog puta Nea Mudanja - Sitonija, kada se putnički automobil kojim je upravljao 35-godišnji strani državljanin čeono sudario sa teretnim vozilom kojim je upravljao 44-godišnji grčki državljanin.

Prema prvim informacijama, vozač automobila je izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i udario u cisternu.

Na mestu nesreće poginule su 28-godišnja majka i šestomesečna beba, dok je otac, koji je upravljao vozilom, izvučen iz automobila uz pomoć vatrogasaca sa teškim povredama glave i mozga.

U kritičnom stanju prevezen je u Opštu bolnicu u Poligirosu, gde je ubrzo preminuo. Majka i beba su najpre prevezene u Dom zdravlja u Agios Nikolaosu na Halkidikiju, gde su lekari pokušali da reanimiraju bebu primenom kardiopulmonalne reanimacije (KPR), ali bez uspeha.

Vozač cisterne uhapšen, prošao bez povreda



Za izvlačenje četvoro putnika iz smrskanog automobila bila je neophodna intervencija vatrogasaca. Uz pomoć specijalne opreme, vatrogasci su izvukli majku i bebu bez znakova života, dok su oca i sedmogodišnju devojčicu izvukli povređene. U akciji je učestvovalo osam vatrogasaca sa tri vozila, a sve učesnike nesreće preuzela su vozila Hitne pomoći.

Četrdesetčetvorogodišnji grčki vozač cisterne nije povređen, ali je nakon nesreće uhapšen. Istragu o tačnim okolnostima nesreće vodi Saobraćajna policija u Poligirosu.