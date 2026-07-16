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Ruska "flota u senci" sastoji se od hiljada starih, često neosiguranih plovila, koja Kremlj koristi za transport nafte i zaobilaženje sankcija. Moskva finansira svoju ratnu mašineriju u Ukrajini prihodima od izvoza nafte.

Prema navodima SBU-a, pogođena su dva broda - tankeri "Luiz 1" i "Banda".

- Uništavanje brodova iz flote u senci predstavlja sistematsko uskraćivanje novca Kremlju za vođenje rata - navela je SBU u objavi na društvenim mrežama.

- Upravo ti tankeri, suprotno međunarodnim sankcijama, prevoze rusku naftu i pune budžet države agresora milijardama dolara. Zbog toga je svaki udar na flotu u senci direktan udar na sposobnost Ruske Federacije da nastavi agresiju - dodaje se u saopštenju.

Napadi dolaze u trenutku dramatičnog pojačavanja ukrajinskih napada na ruske brodove poslednjih nedelja.

Serija gotovo svakodnevnih izveštaja Roberta "Mađara" Brovdija, komandanta ukrajinskih Snaga za bespilotne sisteme, opisala je napade ukrajinskih dronova iz vazduha na ruske brodove u Azovskom moru, u okviru šire ukrajinske kampanje čiji je cilj da se oslabi Krim.

Ukrajinska vojska navodi da ciljana plovila podržavaju rusku vojnu logistiku prevozom tereta i opsluživanjem lučke infrastrukture. Do 14. jula, Brovdi je saopštio da su ukrajinski dronovi napali 116 plovila u Azovskom moru.